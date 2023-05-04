Dicle Haberleri - Dicle Haber - Haberler

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Dicle Haberleri

Dicle haber, Dicle son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Deprem bölgesinde OHAL kalkacak mı? Deprem bölgesinde OHAL uzatılacak mı, kaldırılıyor mu?

Deprem bölgesinde OHAL kalkacak mı? Deprem bölgesinde OHAL uzatılacak mı, kaldırılıyor mu?

Dicle - 2 Saat Önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: 9 Mayıs'ta afet bölgesindeki OHAL kalkıyor, uzatılmayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: 9 Mayıs'ta afet bölgesindeki OHAL kalkıyor, uzatılmayacak

Dicle - 3 Saat Önce
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı

Dicle - Dün 18:58
Eczacıbaşı Dynavit, THY'yi 3-2 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, THY'yi 3-2 mağlup etti

Dicle - Dün 18:40
Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti

Dicle - Dün 18:39
Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti

Dicle - Dün 18:36
19 Mayıs ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

19 Mayıs ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

Dicle - Dün 12:04
12. sınıf devamsızlık kalktı mı?

12. sınıf devamsızlık kalktı mı?

Dicle - Dün 08:42
Kılıçdaroğlu Sığınmacı sorunu asla ama asla ırkçı bir zemine taşınmayacak

Kılıçdaroğlu Sığınmacı sorunu asla ama asla ırkçı bir zemine taşınmayacak

Dicle - 02.05.2023
Kılıçdaroğlu: Sığınmacı sorunu asla ırkçı bir zemine taşınmayacak

Kılıçdaroğlu: Sığınmacı sorunu asla ırkçı bir zemine taşınmayacak

Dicle - 02.05.2023
Kılıçdaroğlu: Sığınmacı sorunu asla ırkçı bir zemine taşınmayacak

Kılıçdaroğlu: Sığınmacı sorunu asla ırkçı bir zemine taşınmayacak

Dicle - 02.05.2023
Lise son devamsızlık kalktı mı 2023? 12. sınıflarda sınıfta kalma var mı, devamsızlık tamamen kalktı mı, muaf mı olacak?

Lise son devamsızlık kalktı mı 2023? 12. sınıflarda sınıfta kalma var mı, devamsızlık tamamen kalktı mı, muaf mı olacak?

Dicle - 02.05.2023
Kılıçdaroğlu: Sığınmacı sorunu ırkçı bir zemine taşınmayacak

Kılıçdaroğlu: Sığınmacı sorunu ırkçı bir zemine taşınmayacak

Dicle - 02.05.2023
Kılıçdaroğlu: Sığınmacı sorunu ırkçı bir zemine taşınmayacak

Kılıçdaroğlu: Sığınmacı sorunu ırkçı bir zemine taşınmayacak

Dicle - 02.05.2023

Deprem bölgesinde OHAL kalkacak mı? Deprem bölgesinde OHAL uzatılacak mı, kaldırılıyor mu?
Kılıçdaroğlu: Sığınmacı sorunu kaynak sorunu, Akdeniz Havzası ülkelerine liderlik etmek zorundayız

Kılıçdaroğlu: Sığınmacı sorunu kaynak sorunu, Akdeniz Havzası ülkelerine liderlik etmek zorundayız

Dicle - 02.05.2023
Kılıçdaroğlu: Sığınmacı Sorunu Temelde Bir Kaynak Sorunu

Kılıçdaroğlu: Sığınmacı Sorunu Temelde Bir Kaynak Sorunu

Dicle - 02.05.2023
Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili iki tehlikeye dikkat çekerek yaptığı planı anlattı: Hem ülkemiz hem Suriyeliler kazanacak

Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili iki tehlikeye dikkat çekerek yaptığı planı anlattı: Hem ülkemiz hem Suriyeliler kazanacak

Dicle - 02.05.2023
Cudi ve Gabar neresi? Cudi ve Gabar hangi ülkeye ait? Cudi Dağı ve Gabar nereye bağlı?

Cudi ve Gabar neresi? Cudi ve Gabar hangi ülkeye ait? Cudi Dağı ve Gabar nereye bağlı?

Dicle - 02.05.2023
Diyarbakır'da organik tarımla ilgili çalıştay düzenlendi

Diyarbakır'da organik tarımla ilgili çalıştay düzenlendi

Dicle - 02.05.2023
12. sınıflara devamsızlık kalktı mı? Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, yok mu?

12. sınıflara devamsızlık kalktı mı? Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, yok mu?

Dicle - 02.05.2023
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Dicle - 29.04.2023
TEKNOFEST'te ilk kez sergilenen Bayraktar TB3'e yoğun ilgi

TEKNOFEST'te ilk kez sergilenen Bayraktar TB3'e yoğun ilgi

Dicle - 29.04.2023
Adalet Bakanı Bozdağ 'Esnaf Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bozdağ "Esnaf Buluşması"nda konuştu Açıklaması

Dicle - 29.04.2023
Meme Kanserine Dikkat Çeken 'Metamazon Belgeseli' Mersin'de Kadınlarla Buluştu

Meme Kanserine Dikkat Çeken 'Metamazon Belgeseli' Mersin'de Kadınlarla Buluştu

Dicle - 28.04.2023
Dicle'de vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu

Dicle'de vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu

Dicle - 27.04.2023
LİV HOSPİTAL DOKTORLARINDAN HATAY'DAKİ DEPREMZEDELERE YARDIM ELİ

LİV HOSPİTAL DOKTORLARINDAN HATAY'DAKİ DEPREMZEDELERE YARDIM ELİ

Dicle - 27.04.2023
LİV Hospital doktorlarından Hatay'daki depremzedelere yardım eli

LİV Hospital doktorlarından Hatay'daki depremzedelere yardım eli

Dicle - 27.04.2023
Kuruma noktasına gelen Devegeçidi Baraj Gölü'ndeki doluluk yüzde 65'e ulaştı

Kuruma noktasına gelen Devegeçidi Baraj Gölü'ndeki doluluk yüzde 65'e ulaştı

Dicle - 27.04.2023
Vatandaşlar Tarım ve Hayvancılık fuarında nesli tehlike altında olan canlı türlerini tanıyor

Vatandaşlar Tarım ve Hayvancılık fuarında nesli tehlike altında olan canlı türlerini tanıyor

Dicle - 26.04.2023
Diyarbakır'da kız öğrenciler, kick boksta Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Diyarbakır'da kız öğrenciler, kick boksta Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Dicle - 26.04.2023
Demirtaş: 'Erdoğan, İmralı'ya Heyet Gönderip Ne İstemiş Olabilir Sizce?'

Demirtaş: "Erdoğan, İmralı'ya Heyet Gönderip Ne İstemiş Olabilir Sizce?"

Dicle - 25.04.2023
Akhisar Belediyesi'nin Kitap ve Edebiyat Festivali Başlıyor

Akhisar Belediyesi'nin Kitap ve Edebiyat Festivali Başlıyor

Dicle - 24.04.2023
Diyarbakır'da Dicle Nehri Kenarına Kurulan Çadırkent Kaldırılıyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri Kenarına Kurulan Çadırkent Kaldırılıyor

Dicle - 24.04.2023
Şırnak'ta otomobilin platformlu kamyonete çarpması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Şırnak'ta otomobilin platformlu kamyonete çarpması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Dicle - 23.04.2023
Fatih Kısaparmak kimdir? Fatih Kısaparmak kaç yaşında, nereli? Fatih Kısaparmak hayatı ve biyografisi!

Fatih Kısaparmak kimdir? Fatih Kısaparmak kaç yaşında, nereli? Fatih Kısaparmak hayatı ve biyografisi!

Dicle - 22.04.2023
Bayram Seninle Güzel

Bayram Seninle Güzel

Dicle - 22.04.2023
Dicle Kaymakamı Yurdagül asker, polis ve şehit aileleriyle bayramlaştı

Dicle Kaymakamı Yurdagül asker, polis ve şehit aileleriyle bayramlaştı

Dicle - 22.04.2023
CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU OTOMOBİLLERE ZARAR VERDİ BAZI HAYVANLAR ÖLDÜ

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU OTOMOBİLLERE ZARAR VERDİ BAZI HAYVANLAR ÖLDÜ

Dicle - 20.04.2023
Diyarbakır'da sağanak; yollar göle döndü (3)

Diyarbakır'da sağanak; yollar göle döndü (3)

Dicle - 20.04.2023
İzmir Otogarı bu bayram öncesi sakin

İzmir Otogarı bu bayram öncesi sakin

Dicle - 20.04.2023
İzmir Otogarı bu bayram öncesi sakin

İzmir Otogarı bu bayram öncesi sakin

Dicle - 20.04.2023
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Dicle - 18.04.2023
Bismil'de otomobil Dicle Nehri'ne uçtu

Bismil'de otomobil Dicle Nehri'ne uçtu

Dicle - 16.04.2023
Erimeye başlayan kar suları barajlara bereket oldu

Erimeye başlayan kar suları barajlara bereket oldu

Dicle - 16.04.2023
Irak'ta sel nedeniyle köprü çöktü

Irak'ta sel nedeniyle köprü çöktü

Dicle - 15.04.2023
Sakarya'da evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Dicle Naz hemşire Cizre'de defnedildi

Sakarya'da evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Dicle Naz hemşire Cizre'de defnedildi

Dicle - 14.04.2023
Boğazı kesik halde bulunan hemşirenin cenazesi memleketine gönderildi

Boğazı kesik halde bulunan hemşirenin cenazesi memleketine gönderildi

Dicle - 14.04.2023
NEÜ öğrencilerinin tasarladığı sağlık kabini Hatay'a gönderildi

NEÜ öğrencilerinin tasarladığı sağlık kabini Hatay'a gönderildi

Dicle - 13.04.2023
İntihar mı yoksa cinayet mi? Genç hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu

İntihar mı yoksa cinayet mi? Genç hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu

Dicle - 13.04.2023
Küçük Şila'ya Anadolu'dan dev anne

Küçük Şila'ya Anadolu'dan dev anne

Dicle - 11.04.2023

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