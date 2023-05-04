Dicle Haberleri - Dicle Haber - Haberler

Dicle Haberleri
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Deprem bölgesinde OHAL kalkacak mı? Deprem bölgesinde OHAL uzatılacak mı, kaldırılıyor mu?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: 9 Mayıs'ta afet bölgesindeki OHAL kalkıyor, uzatılmayacak
Lise son devamsızlık kalktı mı 2023? 12. sınıflarda sınıfta kalma var mı, devamsızlık tamamen kalktı mı, muaf mı olacak?
Kılıçdaroğlu: Sığınmacı sorunu kaynak sorunu, Akdeniz Havzası ülkelerine liderlik etmek zorundayız
Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili iki tehlikeye dikkat çekerek yaptığı planı anlattı: Hem ülkemiz hem Suriyeliler kazanacak
Cudi ve Gabar neresi? Cudi ve Gabar hangi ülkeye ait? Cudi Dağı ve Gabar nereye bağlı?
Vatandaşlar Tarım ve Hayvancılık fuarında nesli tehlike altında olan canlı türlerini tanıyor
Şırnak'ta otomobilin platformlu kamyonete çarpması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Fatih Kısaparmak kimdir? Fatih Kısaparmak kaç yaşında, nereli? Fatih Kısaparmak hayatı ve biyografisi!
Sakarya'da evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Dicle Naz hemşire Cizre'de defnedildi
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