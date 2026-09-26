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Siverek'te husumetli akraba aileler taş ve sopayla kavga etti, 2 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli akraba aileler arasındaki tartışma taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Dicle Mahallesi'nde çıkan kavgada yaralanan 2 kişi Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, polisin müdahalesiyle sonlanan olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı.

Dicle Mahallesi'nde husumetli akraba aileler arasında yaşanan tartışma, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan A.S. (31) ve S.S. (28) ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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