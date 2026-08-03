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Dicle'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Film Etkinliği

Dicle'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Film Etkinliği
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Dicle'de yaz Kur'an kursu öğrencileri, Diyanet Gençlik Merkezi'nde bir araya gelerek 'Ashab-ı Uhdud' çizgi filmini izledi. Müftü Vekili Alas, yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı etkinlikte eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaz dönemi Kur'an kursu öğrencileri, ilçedeki Diyanet Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi.

Dicle İlçe Müftü Vekili Abdurrahman Alas'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler film izledi. Alas, Dicle İlçe Müftülüğü olarak yaz Kur'an kursları etkinlikleri kapsamında merkez camilerde eğitim gören tüm erkek öğrencilerle Dicle Diyanet Gençlik Merkezi'nde bir araya geldiklerini belirterek, "Eğitim gören gençlerin farklı bir hava yaşamaları için birlikte film izlendi. Öğrencilerimize ikramlar yapıldı. Hem Kur'an Kerim de hem de Hadis Şerif te bahsi geçen 'Ashab-ı Uhdud' çizgi filmini izledik. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı program büyük sevinçle karşılandı. Öğrencilerimizle, hem eğlenmenin hem de öğrenmenin bir arada olduğunu kanıtlamış olduk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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