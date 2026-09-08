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Polisin ’dur’ ihtarına uymadı, üzerinde ve evinde uyuşturucu çıktı

Polisin ’dur’ ihtarına uymadı, üzerinde ve evinde uyuşturucu çıktı
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Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, elinde yeşil bitkilerle koşan şüpheli şahsı fark etti.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, elinde yeşil bitkilerle koşan şüpheli şahsı fark etti. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli şahıs, yarım saat süren kovalamaca sonucunda yakalandı. Şahsın kaçarken attığı maddenin kenevir olduğu belirlenirken evinde yapılan aramada ise 106,7 gram esrar ele geçirildi.

Dicle İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, merkez Yeşiltepe Mahallesi eski Hani yolu üzerinde devriye görevini ifa ederken, şüpheli bir şahsın elinde yeşil bitkilerle koşmaya başladığını fark etti. Polis ekipleri bunun üzerine şahsa 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli şahıs, polis memurlarının 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Bunun üzerine şüpheli şahsı yakalamak için aynı cadde üzerinde kovalamaca başladı. Polisten kaçan S.A.A., yarım saat süren kovalamaca neticesinde yakalandı. Şüpheli S.A.A., kaçarken yere attığı bitkilerin, yapılan inceleme neticesinde 9 kök yaş kenevir bitkisi olduğunu anlaşıldı. Şahsın kaçmaya başladığı ikametinde yapılan aramada, bahçesinde ekili halde bulunan '3 kök yaş kenevir bitkisi ve ikametinde de 3 parça halinde toplamda 106,7 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

S.A.A. hakkında uyuşturucu kullanma, üretim ve ticaretinden adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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