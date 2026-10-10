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EPDK dört elektrik dağıtım şirketinin avans ödemelerini 31 Aralık 2027'ye erteledi

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EPDK, Akedaş, Dicle, Fırat ve Toroslar ile görevli tedarik şirketlerinin avans ödeme bildirimlerindeki bedellerin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine karar verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı; 31 Aralık 2027'ye kadar geçerli olacak, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ile söz konusu dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren görevli tedarik şirketlerinin avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine karar verdi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ilgili karar, Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ile söz konusu dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren görevli tedarik şirketlerinin Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 140'ıncı maddesi uyarınca, Yönetmeliğin 17'nci maddesinin 2'nci fıkrasının a, b, c ve ç bentleri kapsamında yer alan kategorileri ile organize sanayi bölgelerinin doğrudan veya dolaylı ortağı olduğu tedarik şirketlerinin ilgili organize sanayi bölgesi sınırları kapsamında yapılan elektrik satışları için ödemekle yükümlü bulunulan avanslar için geçerli olacak.

Yönetmeliğin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizinin uygulanmamasına ve kararın 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olması hükme bağlandı.

Karar, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
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