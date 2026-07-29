Dicle’de Kur’an kursları arası futbol turnuvası

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde devam eden yaz dönemi Kur'an kursları arasında futbol turnuvası başladı.

Dicle Öğretmenevi Müdürlüğüne bağlı halı sahadaki turnuva, hafta için her gün saat 18.00 ile 19.30 arası gerçekleşiyor. Dicle İlçe Müftü Vekili Abdurrahman Alas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabah camilerde mukaddes kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğrenciler, akşam sahada futbol oynayarak spor yapıyorlar. 24 camideki Kur'an kurslarına kayıtlı 230 öğrencimizin katılımıyla yapılan turnuva boyunca, her gün 4 takımın katılımıyla 2 maç oynanıyor. Yapılan etkinlikteki amacımız, Kur'an kurslarına olan katılımı arttırmaktır. Dönem sonunda Kur'an-ı Kerim kursları arası ödüllü bilgi yarışmasını da düzenleyeceğiz. Futbol turnuvasında destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı