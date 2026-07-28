Dicle’de Çiftçilere Yerinde Bilgilendirme Çalışmaları Sürüyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yerinde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım ile teknik personel, her hafta farklı mahalleleri ziyaret ederek üreticilerle bir araya geliyor. Gerçekleştirilen buluşmalarda bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin güncel uygulamalar, tarımsal üretimde karşılaşılabilecek riskler, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, verim ve kaliteyi artırmaya yönelik teknikler ile Bakanlık tarafından sağlanan destekleme programları hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor. Üreticilerin talep, öneri ve sorunlarının da yerinde dinlendiği ziyaretlerde, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenerek teknik rehberlik hizmeti sunuluyor. Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle birebir iletişim kurarak tarımsal yayım ve eğitim faaliyetlerini sahada etkin bir şekilde sürdürüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, üreticilerle sürekli iletişim halinde olmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, verimliliğin artırılması ve üreticilerimizin güncel tarımsal uygulamalar konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla programımızı düzenli olarak sürdürüyoruz. Teknik personelimizle birlikte her hafta farklı mahallelerimizi ziyaret ederek üreticilerimizle bir araya geliyor, onların taleplerini ve karşılaştıkları sorunları yerinde dinliyoruz. Amacımız yalnızca bilgi paylaşmak değil, aynı zamanda üreticilerimize ihtiyaç duydukları her konuda rehberlik etmektir. İlçemizde tarımsal üretimin daha kaliteli ve verimli hale gelmesi için sahadaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bakanlığımızın destekleme politikalarını üreticilerimize en doğru şekilde aktarmaya, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılmasına katkı sunmaya ve çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı