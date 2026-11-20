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Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, 25. bölümüyle 19 Kasım Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. Esat'ın ölümüyle birlikte Aldur Köşkü'nde yaşanan gelişmeler ve Dicle ile Erkan arasındaki gerilim yeni bölümün dikkat çeken olayları arasında yer aldı. Peki, Sevdiğim Sensin 25. bölüm nereden izlenir? Star TV Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle! Sevdiğim Sensin 25. bölüm Full HD izle!

SEVDİĞİM SENSİN 25. BÖLÜM FULL HD İZLE!

Sevdiğim Sensin dizisinin 25. bölümü, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlandı. Dizinin yeni bölümünü televizyon yayınını kaçıranlar, Star TV'nin resmî internet sitesi üzerinden izleyebiliyor.

Sevdiğim Sensin 25. bölümünü tek parça ve Full HD izlemek isteyenler, kanalın resmî bölüm sayfasını ziyaret ederek yayınlanan bölüme ulaşabiliyor.

SEVDİĞİM SENSİN 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 25. bölümünde Derya'nın kendisini korumaya çalışırken Esat'ı istemeden itmesi ve Esat'ın hayatını kaybetmesi, Aldur ailesinde büyük bir sarsıntıya neden oldu. Yaşanan olayın ardından İnci ve Dicle kendilerini yeni gelişmelerin içinde buldu.

Esat'ın ölümünü kendi çıkarları doğrultusunda değerlendirmek isteyen İnci, ortaya çıkan yeni dengeleri kontrol altına almak için harekete geçti. Dicle ise ablası Derya'yı korumak amacıyla zor bir karar vermek zorunda kaldı.

Dicle'nin aldığı karar, Erkan ile arasındaki mesafenin daha da açılmasına neden oldu. Saklamak zorunda kaldığı gerçekler ve Erkan'ı kaybetme korkusu, Dicle'nin hayatındaki gelişmeleri etkiledi.

Aldur Köşkü'nde Esat'ın ölümü ve geçmişte yaşananların ortaya çıkmasıyla aile içindeki dengeler de değişmeye başladı.

SEVDİĞİM SENSİN 26. BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevdiğim Sensin dizisinin 26. bölümünün 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanları ve yayın duyuruları Star TV'nin resmî internet sitesinden takip edilebiliyor.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

Ay Yapım imzası taşıyan Sevdiğim Sensin dizisinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca hikâyenin diğer karakterlerine hayat veren isimler yer alıyor.

Dizinin senaryosunu Yeşim Aslan kaleme alırken yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Hikâyesi Coşkun Irmak'a ait olan yapım, Erkan ve Dicle'nin değişen hayatlarını konu alıyor.