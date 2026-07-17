Dicle'de örtü yangını

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde örtü yangını çıktı.

Dicle ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ne bağlı kırsal Aşağı Saklı ile Yukarı Saklı Mezraları arasında örtü yangını çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan örtü yangını itfaiye, orman işletme ve vatandaşların müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Onlarca dönümün yanmasına neden olan yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı