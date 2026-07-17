Haberler

Dicle'de örtü yangını

Dicle'de örtü yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye, orman işletme ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Onlarca dönüm yanan alanda söndürme çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde örtü yangını çıktı.

Dicle ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ne bağlı kırsal Aşağı Saklı ile Yukarı Saklı Mezraları arasında örtü yangını çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan örtü yangını itfaiye, orman işletme ve vatandaşların müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Onlarca dönümün yanmasına neden olan yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu

Cenazeye damga vuran diyalog: Sizi eve bıraktığım gece...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı

Metroda infial yaratan görüntü
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz

KKTC'de asgari ücrete ara zam! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
Haluk Levent'in şoförü Zafer Yay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Paraları aktarırken...

Haluk Levent'in 28 yıllık şoförünün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Fenerbahçe'den 3 yeni yıldızı için gövde gösterisi

Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
Mehmet Akif Ersoy'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Mehmet Akif Ersoy'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı