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Diyarbakır’da motosiklet iş makinesine arkadan çarptı: 1 ölü

Diyarbakır’da motosiklet iş makinesine arkadan çarptı: 1 ölü
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Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, seyir halindeki motosiklet iş makinesine arkadan çarptı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, seyir halindeki motosiklet iş makinesine arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Dicle ilçesi Çavlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. B.G. idaresindeki motosiklet, önünde ilerleyen iş makinesine arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede motosiklet sürücüsü B.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.G.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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