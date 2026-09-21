Dicle Elektrik, Kızıltepe'de tarımsal sulamadaki 17 kaçak trafoyu dronla belirledi

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapay zeka destekli analizlerle belirlediği tarımsal sulama alanlarında dronlarla gerçekleştirdiği kontrollerde, kaçak elektrik tüketiminde kullanılan 17 trafo tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, özellikle tarımsal sulama faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde yapay zeka destekli analizler ve dronlarla gerçekleştirdiği saha kontrolleri sayesinde enerji kayıplarını uzaktan tespit ederek kaçak tüketim noktalarını belirliyor.

Bu kapsamda, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Tanrıverdi, Salkım Mezrası, Alakuş ve Kırkkuyu kırsalındaki tarımsal sulama alanları, yapay zeka verilerinin enerji kaçağına işaret etmesi üzerine dronlarla havadan kontrol edildi.

İki gün süren kontrollerde, tarımsal sulamada kullanılan 17 trafoda kaçak elektrik tüketildiği belirlendi. Bu trafolardan 11'inin dağıtım sisteminde herhangi bir kaydının bulunmadığı, 6'sının ise kayıtlı olmasına rağmen kaçak elektrik tüketiminde kullanıldığı tespit edildi.

Teknolojik takip sayesinde geniş tarım arazilerindeki şüpheli tüketim noktaları ekiplerin doğrudan müdahalesine gerek kalmadan havadan görüntülenerek kayıt altına alındı.

Denetimlerde tespit edilen trafoların toplam kapasitesinin yaklaşık 1000 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu belirlendi.

Kayıtlı olduğu halde kaçak elektrik tüketiminde kullanılan 6 trafo hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı. Dağıtım sisteminde herhangi bir kaydı bulunmayan 11 trafoya el konulabilmesi için ise Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunuldu.

Denetimlerde kaçak elektrik kullanımına yönelik farklı yöntemler de ortaya çıkarıldı. Derin kuyulardan su çekerek tarım alanlarını yağmurlama sistemiyle sulamada kullanılan bazı kaçak trafoların olası denetimlerde hızla bölgeden uzaklaştırılabilmesi amacıyla traktör römorklarının üzerine yerleştirildiği görüldü. Bazı trafoların ise saha ekiplerinin tespitini zorlaştırmak amacıyla çevresinin duvarlarla örülerek gizlendiği belirlendi.

Kaynak: AA