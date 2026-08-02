Haberler

Diyarbakır'da iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde iş makinesine arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde iş makinesine arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

B.G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün akşam saatlerinde kırsal Çavlı Mahallesi mevkisinde iş makinesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, B.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Dicle Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı

Korkulan oldu! İHA ile vurulan dev gemi dakikalar içinde battı
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
Pazarda 'seçmece' tartışması kanlı bitti: Esnaf, kadının kafasını kırdı

Bu görüntüler semt pazarından: Seçmece yapan kadının kafasını kırdı