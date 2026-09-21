Haberler

Diyarbakır Sur'da Dicle'de mahsur kalan 54 keçi ve oğlağı itfaiye kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Sur'da Dicle'de mahsur kalan 54 keçi ve oğlağı itfaiye kurtardı
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Karpuzlu Mahallesi'nde Dicle Nehri'nde su seviyesi yükselince nehir yatağında otlatılan 54 keçi ve oğlak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye dalgıç ekipleri, hayvanları bot yardımıyla kıyıya çıkararak sahibine teslim etti.

Diyarbakır'da, su seviyesi yükselen Dicle Nehri'nde mahsur kalan keçileri, itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Karpuzlu Mahallesi'nde nehir yatağında otlatılan 54 keçi ve oğlak, su seviyesinin yükselmesi üzerine bulundukları yerde mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bot yardımıyla kıyıya çıkarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada

Bariyerleri aşıp içeri daldılar! O anlar kamerada

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

ICE görevlisi göçmen genci kurşun yağmuruna tuttu! Ülke karıştı

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Başrolde yine ICE var
Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!
Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu

Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu
Cezaevinden çıktıktan sonra sıfırdan başladı! 535 bin liralık hibeyle Bingöl'ün ilk kadınlar kahvehanesini açtı

Bingöl'ün ilk kadınlar kahvehanesi! Kapıdan girenler şaşırdı
ABD'li kadın Samsun'da intihara kalkıştı

ABD'li kadın Samsun'da intihara kalkıştı
Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor