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Uzmanından tavsiye: "Karpuz ve peynir ikilisi sadece geleneksel değil, aynı zamanda dengeli bir seçimdir"

Uzmanından tavsiye: 'Karpuz ve peynir ikilisi sadece geleneksel değil, aynı zamanda dengeli bir seçimdir'
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Memorial Dicle Hastanesi'nden Uzm. Diyetisyen Elif Aslan, yaz aylarında beslenme ve sıvı tüketimine dikkat çekerek, karpuz-peynir ikilisinin dengeli bir seçim olduğunu, en büyük tehlikenin ise fark edilmeyen susuzluk olduğunu belirtti. Aşırı yağlı yiyeceklerden kaçınılması, porsiyon kontrolü ve su tüketiminin önemi vurgulandı.

Uzm. Diyetisyen Elif Aslan, yaz aylarında yeme içmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Karpuz ve peynir ikilisi sadece geleneksel değil, aynı zamanda dengeli bir seçimdir. En büyük tehlike güneş değil, fark edilmeyen susuzluktur" dedi.

Termometrelerin 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'da sıcak havalarda neler tüketilebilir konusunda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunan Memorial Dicle Hastanesinde görevli Uzm. Diyetisyen Elif Aslan, yaz aylarında beslenmede en önemli noktanın artan sıcaklıklarla birlikte vücudun sıvı ve mineral dengesini koruyabilmek olduğunu ve bu nedenle gün içerisinde yeterli su tüketimini sağlamanın, susamayı beklemeden su içmenin önemli olduğunu söyledi. Aslan, "En büyük tehlike güneş değil, fark edilmeyen susuzluktur. Aşırı yağlı, kızartılmış ve ağır yemekler yerine zeytinyağlı, hafif ve dengeli öğünler tercih edilmelidir. Açıkta satılan veya uygun şartlarda saklanmayan besinler tüketilirken dikkatli olunmalıdır. Aynı zamanda dilimlenmiş şekilde sokakta satılan meyveler de risk taşıyabilmektedir. Dondurma sanıldığı kadar masum değildir, ancak tamamen de yasak değildir. Burada önemli olan porsiyon kontrolü ve tüketim sıklığıdır. Yaz aylarında en riskli besinler çoğu zaman piknik ve açık büfe öğünleridir. Mayonezli salatalar, kremalı tatlılar ve uzun süre dışarıda bekleyen etler gıda zehirlenmesi açısından risk oluşturabilir. Çocuklar için yaz aylarının en önemli içeceği asitli içecekler veya meyve suları değil, sudur. Yazın serinlemek amacıyla tüketilen soğuk kremalı kahveler ve şekerli içecekler de sanıldığı kadar masum olmayabilir. Fark edilmeden fazla kalori alınmasına neden olabilir. Unutmayalım ki sıvı kaloriler de kilo artışına yol açar" diye konuştu.

Karpuz ve peynir ikilisi sadece geleneksel değil, aynı zamanda dengeli bir seçim olduğu ve meyvenin yanında protein tüketmenin tokluk süresini uzattığını aktaran Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Sıcak havalarda iştahın azalması normaldir. Ancak bu durum öğün atlanacağı anlamına gelmez. Yaz aylarında da düzenli ve dengeli beslenmek önemlidir. Aşırı şerbetli tatlı tüketimi sınırlandırılmalı, mümkünse porsiyon kontrollü şekilde sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Yağlı etler yerine yağsız etler tercih edilmeli, kuyruk yağı gibi hayvansal kaynaklı yağların tüketimi sınırlandırılmalıdır. Terlemek yağ yakmak değil, sıvı kaybetmektir. Terle birlikte kaybedilen sıvı ve mineraller mutlaka yerine konulmalıdır. Kilo kaybı gibi görülen durum çoğu zaman geçici bir sıvı kaybıdır. Yürüyüş, sıcak saatlerde değil, serin havalarda yaklaşık 45 dakika olacak şekilde yapılabilir. Diyarbakır yemekleri güzel ve lezzetlidir. Ancak her zaman porsiyon kontrolüne dikkat etmek büyük önem taşır." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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