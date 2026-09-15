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Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel

Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel Haber Videosunu İzle
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
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Sevdiğim Sensin dizisinin 17. bölüm 3. fragmanında Dicle karakterinin mahkeme sahnesine gelinlikle çıkması izleyicilerin tepkisini çekti. Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan yapımda yaşanan bu sahneye sosyal medyada eleştiri yağdı.

  • "Sevdiğim Sensin" dizisinin 17. bölüm 3. fragmanında Dicle karakterinin mahkeme sahnesine gelinlikle çıkması sosyal medyada eleştiri aldı.
  • İzleyiciler fragmana "Senarist kendine gel", "Mahkemeye gelinlikle gelmek mi?" gibi yorumlarla tepki gösterdi.
  • Dizide Dicle karakterini canlandıran Helin Kandemir, ikinci sezonda Erkan ve Dicle'nin birbirlerinin elini ne sebeple tuttuklarını bilerek hareket edeceğini belirtti.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı "Sevdiğim Sensin" dizisinin 17. bölüm 3. fragmanı, yayınlanmasının ardından izleyicilerin tepkisini çekti. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan yapımda, Dicle karakterinin mahkeme sahnesine gelinlikle çıkması sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

SENARİSTE TEPKİ VAR: KENDİNE GEL

10 Eylül akşamı yayınlanan 16'ncı bölümüyle ekranlara dönen ve ilk bölümüyle beğeni toplayan dizi, son tanıtımıyla izleyicilerini şaşırttı. Yayınlanan 17. bölüm 3. fragmanında Dicle karakterinin mahkemede gelinlikle yer alması seyirciler tarafından gerçekçi bulunmadı. Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda yorum alan fragman sonrası izleyiciler, "Senarist kendine gel", "Mahkemeye gelinlikle gelmek mi?", "Dalga mı geçiyorsunuz?" ve "Bu nasıl fragman?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

YENİ SEZON VURGUSU AŞK ÜZERİNEYDİ

Dizide Dicle karakterini canlandıran Helin Kandemir, yeni sezona dair yaptığı değerlendirmede karakterlerin mücadelesine dikkat çekmişti. Kandemir açıklamasında, ikinci sezonda Erkan ve Dicle’nin birbirlerinin elini ne sebeple tuttuklarını bilerek hareket edeceklerini belirterek, "Aşk mı, merhamet mi?" sorusunun yanıtının aşk olduğunu ve hikayenin daha derin bir yere taşınacağını ifade etmişti. 

Kaynak: Haberler.com
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