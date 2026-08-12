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Dicle'de Yaz Kur'an Kurslarında Bilgi Yarışması

Dicle'de Yaz Kur'an Kurslarında Bilgi Yarışması
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Dicle İlçe Müftülüğü, yaz Kur'an kursları kapsamında 200'ü aşkın öğrencinin katıldığı bir bilgi yarışması düzenledi. Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer ve ahlaki konularda yazılı ve sözlü olarak yapılan yarışmada öğrenciler bilgilerini sergiledi. Müftü Vekili Abdurrahman Alas, programda yaptığı konuşmada kursların önemine vurgu yaparak öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kurslarında öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer ve ahlaki konulardan oluşan yarışmaya 200'ü aşkın öğrenci katılım sağladı. Öğrenciler, hem yazılı hem de sözlü olarak gerçekleştirilen yarışmada bilgilerini ve öğrendiklerini ortaya koydu. Programda öğrencilerle bir araya gelen Dicle İlçe Müftü Vekili Abdurrahman Alas, yaz Kur'an kurslarının önemi, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin ve güzel ahlakla yetişmenin değeri hakkında anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Alas, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerle buluşmasına vesile olan yaz Kur'an kurslarımızda, öğrencilerimizin hem öğrenmeleri hem de öğrendiklerini pekiştirmeleri amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. Bu güzel programa katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, yarışmada emeği geçen hocalarımıza ve görevli personelimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbimiz, yavrularımızı Kur'an'ın rehberliğinde, güzel ahlak sahibi ve hayırlı nesiller olarak yetişmeyi nasip eylesin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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