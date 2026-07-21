Dicle Kaymakamı Atış, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Müftü Vekili Abdurrahman Alas ile birlikte Mustafa Özdoğru Camisini ziyaret ederek eğitim gören yaz dönemi Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu.

Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Atış, yaz döneminde Kur'an kursuna gelen öğrencilerin mukaddes kitabı öğrendiklerini ifade etti. Kaymakam Atış, yaz tatilinde vakitlerini Kur'an öğrenerek geçiren öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin manevi gelişimlerine katkı sunan eğitim faaliyetlerinin önemine vurgu yapan Kaymakam Atış, "Öğrencilerimiz yaz döneminde açılan Kur'an kurslarına gelerek manevi zenginliklerini arttırıyor, gönül sevincine ortak oluyor. Güzel ahlakı, hoş görüyü, adaleti önceleyen ve önemseyen yüce dinimiz İslam'ı anlatan Kur'an-ı Kerimi öğrenen öğrencilerimizi tebrik ediyor, daimi başarılar diliyorum. Öğrencilerimize mukaddes kitabımızı öğreten tüm din görevlilerimize de, emeklerinde dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı