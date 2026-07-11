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Diyarbakır'da örtü yangını

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 45 dönüm arazinin zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsal Tepebaşı Mahallesi ile Nohutlu ve Altıntaş mezraları arasındaki bölgede öğle saatlerinde çıkan örtü yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 45 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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