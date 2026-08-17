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Dicle'de Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı

Dicle'de Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursu kapanış programına Kaymakam Mustafa Atış katıldı. Programa 200'ü aşkın öğrenci katılırken, bilgi yarışması ve futbol turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kaymakam Atış, öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, ilçede düzenlenen yaz Kur'an kursu kapanış programına katılarak, öğrencilerle bir araya geldi.

Dicle merkez Yeni Camide düzenlenen buluşmaya Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle İlçe Müftü Vekili Abdurrahman Alas, din görevlileri ve öğrenciler katıldı. 200'ü aşkın öğrencinin katıldığı bilgi yarışmasında ve futbol turnuvasında dereceye giren başarılı öğrenciler, ödüllerini Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle İlçe Müftü Vekili Abdurrahman Alas ve din görevlisi hocaların elinden aldı. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "Mukaddes kitabımızı ve yüce dinimiz İslam'a dair değerli bilgileri öğrenen kıymetli Kur'an kursu öğrencilerimizin manevi ve gönül sevincine ortak olduk. Kur'an kurslarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi, göstermiş oldukları gayret ve başarılarından dolayı kutluyor; eğitim ve spor hayatlarında başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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