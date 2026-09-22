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Dicle İlçe Müftüsü Serdar Baysoy, 18 Eylül 2026 itibarıyla göreve başladı

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Dicle İlçe Müftüsü Serdar Baysoy, 18 Eylül 2026 itibarıyla göreve başladı
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesine İlçe Müftüsü olarak atanan Serdar Baysoy, 18 Eylül 2026 itibarıyla göreve başladı. Baysoy, ilçedeki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içinde çalışmak istediğini belirtti.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Müftüsü olarak atanan Serdar Baysoy, ilçeye gelerek göreve başladı.

İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra 2011 yılında Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne başlayan Dicle İlçe Müftüsü Serdar Baysoy, üniversite yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Şırnak'ın İdil ilçesinde İmam-Hatip olarak göreve başladı. Lisans eğitimi bittikten sonra Mersin'in Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde İmam-Hatip görevinde bulunan Baysoy, 2019 yılında İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne kursiyer olarak atandı. Baysoy, 2022 yılında İzmir Gaziemir ilçesinde iki yıl vaiz olarak ve 2024 yılında İzmir İl Müftülüğü'nde fetva vaizi olarak görev yaptı. 2026 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı kararı ile Diyarbakır Dicle'ye İlçe Müftüsü olarak atanan Serdar Baysoy, "Güzel ilçemizde 18 Eylül 2026 tarihi itibari ile Müftülük görevine başladım. Müftülük sadece idari bir görev değil, aynı zamanda dini bir liderlik makamıdır. İlçenin dini hayatı, rehberliği gibi manevi sorumluluğu olan bir görevdir. Bir taraftan yeni bir çevre, yeni çalışma arkadaşları ve yeni bir halkla tanışacak olmanın enerjisini yaşarken diğer taraftan din görevlileri ile beraber yürüteceğimiz ve toplumun her kesimine ulaşmasını arzuladığım bazı projelerin heyecanı içerisindeyim. İlçedeki diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile uyum içerisinde olmak isterim. Din hizmeti sunmanın verdiği manevi huzuru hissetmekteyim. Temel gayem ilçemizdeki görev sürem bittikten sonra arkamda güzel hizmetler ve hoş bir seda bırakabilmektir. Rabbim hayırla gelmeyi ve hayırla ayrılmayı nasip etsin" dedi.

Aslen Batmanlı olan ve 1993 yılında Mersin'de doğan Dicle İlçe Müftüsü Serdar Baysoy, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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