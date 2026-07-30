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Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, yüzme öğrenen öğrencilerle buluştu

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, yüzme öğrenen öğrencilerle buluştu
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Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle açılan yüzme kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle açılan yüzme kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bahçesinde kurulan portatif havuzda yüzme öğrenen kurs öğrencilerini ziyaret eden Kaymakam Atış, çocuklarla sohbet edip onlara bone hediye etti. Dicle'nin 3 tarafının baraj sularıyla çevrili olduğunu belirten Kaymakam Atış, "Yaz dönemi bunaltan havada serinlemek isteyen vatandaşların yüzme bilmeleri hayati önem taşıyor. Vatandaşlarımızın serinleme keyfinin muhtemel boğulma vakaları gibi bizi üzecek bir şekilde sonuçlanmasını istemiyoruz. Kurstaki hocalarımız, havuzda uygulamalı olarak çocuklarımıza yüzmeyi öğretiyor. Burada çocuklarımızın hem bunaltıcı havada yüzerken serinlemenin keyfini çıkarması hem de olası boğulma vakalarına engel olacak yüzme eğitimi almaları bizi mutlu ediyor. Yüzme bilmeyen öğrencilerimizi, çocuklarımızı yüzme kursuna bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

2 yüzme antrenörü ve 1 cankurtaran eşliğinde açılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları yüzme kurslarında yaklaşık 120 öğrenci eğitim görüyor. Yüzme kursları 31 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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