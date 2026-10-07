Diyarbakır'da üniversite öğrencileri Gazze için Vicdan Köprüsü yürüyüşü düzenledi

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Diyarbakır'da bir araya gelen üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla " Dicle'den Gazze'ye Vicdan Köprüsü" yürüyüşü düzenledi.

Dicle Üniversitesi Öğrenci Toplulukları öncülüğünde Hukuk Fakültesi önünde başlayan yürüyüşe katılan öğrenciler, "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" ve " Dicle'den Gazze'ye binlerce selam" sloganları eşliğinde, Öğrenci Yaşam Merkezi önüne kadar yürüdü.

Ellerinde "İnsanlık Onuru İçin Dicle'den Gazze'ye Ses Ol" afişi taşıyan öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Emre Kubilay, Gazze'de açlığın ve yıkımın insanlık dışı boyutlara ulaştığını ve tarihin en ağır insani krizlerinden birinin yaşanmaya devam ettiğini söyledi.

Kubilay, şunları kaydetti:

"Dicle Üniversitesi öğrencileri olarak ilk günden beri soykırıma karşı sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Bu soykırım devam ettiği müddetçe sesimizi en gür şekilde haykırmaya devam edeceğiz. Gazze'de yaşananlara karşı sessiz kalmayıp, dayanışmamızı yalnızca sözlerle değil, günlük tercihlerimizle de göstermek için hep birlikte bilinçli bir boykot iradesi ortaya koyalım. Dayanışmanın gücüne inanıyor, adalet, barış ve özgürlük için sesimizi birlikte yükseltmeye çağırıyoruz."

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA