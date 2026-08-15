Haberler

Vali Akbıyık, Şehit Ailesinin Nikahında Şahitlik Yaptı

Vali Akbıyık, Şehit Ailesinin Nikahında Şahitlik Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Diyarbakır'da şehit düşen Uzman Çavuş Berkant Şara'nın yeğeni Gülayşe İrem Kurt ile Emre Topsakal'ın nikah törenine katılarak şahitlik etti. Vali, şehit ailesini yalnız bırakmayarak devletin ve milletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Genç çifte evlilik cüzdanını veren Akbıyık, onlara ömür boyu mutluluklar diledi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Diyarbakır Dicle ilçesinde teröristler ile girilen çatışmada şehit düşen Şehit Uzman Çavuş Berkant Şara'nın yeğeni Gülayşe İrem Kurt ile Emre Topsakal çiftinin nikah törenine katılarak şahitlik yaptı.

Menteşe Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende şehit Berkant Şara'nın ailesini yalnız bırakmayan Vali Akbıyık, devletin ve milletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Genç çifte evlilik cüzdanını veren Vali İdris Akbıyık, Kurt ve Topsakal ailelerini tebrik ederek, genç çifte bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Uzman Onbaşından acı haber! Daha çok gençti

Uzman Onbaşından kahreden haber! Daha çok gençti
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı

Çevre illerden bile gelen var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak

İlk maçının kaç ülkede yayınlanacağına inanamayacaksınız
Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer

Acun durmuyor! Bu sene çok can yakacaklar
Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Geceye yine o damga vurdu!