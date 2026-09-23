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Silopi Kaymakamı Partal, 16 derslikli okul inşaatlarını inceledi

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Silopi Kaymakamı Partal, 16 derslikli okul inşaatlarını inceledi
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Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Yenişehir ve Ofis mahallelerinde yapımı süren 16 derslikli okul projelerini inceledi. Açıklamaya göre Dicle Mahallesi'nde ihale tamamlandı, Ziristin köyünde 8 derslikli okulun yapımına başlandı.

Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, ilçede yapımı süren okul inşaatlarını inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Partal'ın Yenişehir ve Ofis mahallelerinde yapımı devam eden 16 derslikli ilk ve ortaokul projelerini incelediği, yüklenici firma yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Silopi'de öğrencilerin daha modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla okul yapım çalışmalarının devam edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yenişehir Mahallesi'nde 16 derslikli ilk ve ortaokulun yapımına 20 Şubat 2026'da başlanmış olup 26 Mart 2027'de, Ofis Mahallesi'nde 16 derslikli ilk ve ortaokulun yapımına 1 Mayıs 2026'da başlanmış olup 1 Mayıs 2027'de planlanmaktadır. Dicle Mahallesi'nde 16 derslikli ilk ve ortaokulun ihalesi tamamlanmış olup inşaat süreci henüz başlamamıştır. Ziristin köyünde 8 derslikli ilk ve ortaokulun yapımına 1 Eylül 2026'da başlanmış olup 1 Temmuz 2027'de tamamlanması planlanmaktadır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Partal, çocukların daha modern ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğünü, yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Silopi'nin eğitim altyapısının daha da güçleneceğini anlattı.

Partal, projelere verdikleri destekten dolayı Şırnak Valisi Birol Ekici ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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