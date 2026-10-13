Diyarbakır Dicle'de yağmurla beliren gökkuşağı renkli manzara oluşturdu

Diyarbakır Dicle'de yağmurla beliren gökkuşağı renkli manzara oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gün içinde ara ara yağan yağmur sırasında gökkuşağı belirdi. Renkli tonlarıyla görsel bir manzara oluşturan gökkuşağı, belli bir süre sonra ortadan kayboldu.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gün içinde ara ara yağan yağmurla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı, renkli görüntülere sahne oldu.
İlçede bir yandan yağmur yağarken, diğer yandan gökkuşağının renkli tonları ortaya çıktı. Görsel şölen oluşturan gökkuşağının renkli tonları, belli bir süre sonra ortadan kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı