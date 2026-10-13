Diyarbakır Dicle'de yağmurla beliren gökkuşağı renkli manzara oluşturdu

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gün içinde ara ara yağan yağmurla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı, renkli görüntülere sahne oldu.

İlçede bir yandan yağmur yağarken, diğer yandan gökkuşağının renkli tonları ortaya çıktı. Görsel şölen oluşturan gökkuşağının renkli tonları, belli bir süre sonra ortadan kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı