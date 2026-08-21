Dicle Elektrik’ten başarılı öğrencilere burs desteği

Dicle Elektrik, 2020 yılından bu yana sürdürdüğü Başarı Bursu Programı ile başarılı öğrencilerin eğitim yolculuğuna destek oluyor. Şirket, faaliyet gösterdiği altı ilde LGS'de üstün başarı gösteren öğrencileri lise eğitimleri boyunca desteklerken bugüne kadar 300'ü aşkın bursiyere ulaşmış durumda. Program kapsamında maddi desteğin yanı sıra düzenlenen bursiyer buluşmaları ve sosyal etkinliklerle gençlerin gelişimine çok yönlü katkı da sağlanıyor.

İnsan ve toplumsal fayda odaklı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla faaliyet gösterdiği bölgenin sürdürülebilir gelişimine katkı sunan Dicle Elektrik, gençlerin eğitim hayatında fırsat eşitliğini desteklemeye devam ediyor. Şirketin Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Siirt'te yürüttüğü Başarı Bursu Programı, Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) üstün başarı gösteren öğrencilerin lise eğitimleri boyunca desteklenmesini amaçlıyor. Gençlerin akademik başarılarını teşvik eden program, aynı zamanda bölgenin gelecekteki nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sunan uzun vadeli bir sosyal yatırım niteliği taşıyor.

Bugüne kadar 300'ü aşkın öğrenci burs programından yararlandı

Her yıl ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan başarılı öğrenciler listesine göre programa dahil edilen öğrencilerle büyüyen başarı bursu kapsamında Dicle Elektrik'in hizmet bölgesindeki bugüne kadar yaklaşık 300'ü aşkın öğrencinin eğitim hayatına destek sağlandı. Öğrencilerin potansiyellerini ortaya koymalarına katkıda bulunmayı hedefleyen program, yalnızca maddi burs desteğiyle de sınırlı kalmıyor. Bursiyerlerin birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri ve sosyal gelişimlerini destekleyebilecekleri buluşma ve etkinliklerle gençler arasında güçlü bir dayanışma ağı da oluşturuluyor.

Dicle Elektrik, yıl boyunca gerçekleştirdiği bursiyer buluşmaları ve sosyal etkinliklerle de öğrenciler arasındaki iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesini amaçlayarak, burs programının sosyal yönünü de geliştiriyor. Eğitim alanındaki çalışmalarını bölgenin geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiren Dicle Elektrik, gençlerin eğitim hayatlarına katkı sunmayı ve başarılarını teşvik eden çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. 2026 LSG sınavında başarılı öğrencilerin de eklenmesiyle burs programından yararlanacak öğrenci sayısı 400'e yaklaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı