Güneydoğu'da kaçak elektrikle tarımsal sulama enerji arzını tehdit ediyor

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da tarımsal sulama sezonunun başlamasıyla birlikte bazı bölgelerde kaçak elektrik tüketiminin yüzde 94'e ulaştığını, tahsilat oranının ise yüzde 5 seviyesinde kaldığını açıkladı. Şirket verilerine göre 28 mahallede ortalama kaçak tüketim yüzde 90 olarak belirlenirken, il genelinde tarımsal sulama kaynaklı ödenmemiş elektrik borcu milyarlarca liraya ulaştı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan altı ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, tarımsal sulama sezonunda artan kaçak elektrik tüketimine ilişkin güncel verileri paylaştı. Şanlıurfa'da bazı tarımsal sulama alanlarında kaçak tüketimin neredeyse yüzde 100'e yaklaştığına dikkat çeken şirket, bu durumun hem enerji arz güvenliği hem de şebeke işletimi açısından ciddi risk oluşturduğunu bildirdi. Kaçak kullanımın yoğunlaştığı bölgelerde aşırı yük nedeniyle kesinti riskinin arttığı, buna karşın elektrik bedellerinin tahsilat oranının bazı mahallelerde yalnızca yüzde 5 seviyesinde kaldığı belirtildi.

Tarımsal sulamada kaçak elektrik kullanımı yüzde 94'e ulaştı

Dicle Elektrik'in güncel verilerine göre tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yürütüldüğü Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu bölgeler belirlendi. Harran ilçesi kırsal Damlasu Mahallesi ile Eyyübiye ilçesi kırsal Yolbaşı ve Keskin mahallelerinde tarımsal sulama döneminde kaçak elektrik tüketimi yüzde 94 seviyesine çıktı. Şirket verilerinde, 28 mahallede ortalama kaçak tüketim oranının yüzde 90 olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

591 aboneden 554'ünün borcu bulunuyor

Eyyübiye, Harran, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde Damlasu, Türkoğlu ve Demirli hatlarından enerji alan 591 tarımsal sulama abonesinden 554'ünün vadesi geçmiş elektrik borcu bulunduğu tespit edildi. 10 yıldır elektrik borcunu ödemeyen ve harici bağlantılarla kaçak elektrik kullanmaya devam eden abonelerin de bulunduğu belirlendi. Aynı bölgelerde kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen üreticilerin oranının ise yalnızca yüzde 5 seviyesinde kaldığı kaydedildi.

Şanlıurfa genelinde milyarlarca lira borç

Dicle Elektrik verilerine göre Şanlıurfa genelinde 17 bin 143 tarımsal sulama abonesi bulunduğu ve bu abonelerin yaklaşık yüzde 70'inin elektrik borcu olduğu kaydedildi. İl genelinde tarımsal sulamadan kaynaklanan toplam ödenmemiş borç miktarının ise milyarlarca liraya ulaştığı bildirildi. Kaçak tüketim ve tahsilat sorununun mevcut seviyelerde devam etmesi halinde şebeke üzerindeki yükün daha da artabileceği, bu tablonun yalnızca kaçak kullanan aboneleri değil, borcunu düzenli ödeyen üreticileri ve diğer aboneleri de olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Ödemesini yapan üreticiye jeneratör desteği

Tüm bu tabloya rağmen Dicle Elektrik, kaçak kullanım ve aşırı yük nedeniyle yaşanabilecek elektrik kesintilerinden borcunu düzenli ödeyen abonelerin etkilenmemesi için sahada ek önlemler aldı. Şirket tarafından, ödemelerini düzenli yapan üreticilere yakıt bedeli de karşılanmak üzere jeneratör desteği sağlandığı bildirildi. Böylece tarımsal üretimde sorumluluklarını yerine getiren abonelerin mağduriyet yaşamaması için destek mekanizmasının devreye alındığı ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı