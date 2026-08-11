Haberler

Dicle Kaymakamı Atış, Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı’nda Gençlerle Buluştu

Dicle Kaymakamı Atış, Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı’nda Gençlerle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki Kral Kızı Barajı yanında bulunan Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı’nı ziyaret eden Kaymakam Mustafa Atış, gençlerin spor, kültürel ve eğitsel etkinliklerine katılarak kamp müdüründen bilgi aldı. Atış, gençlerin güvenli ve verimli vakit geçirdiğini belirterek, devlet olarak gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Kral Kızı Barajı yanındaki Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı, gençleri ağırlamaya devam ediyor. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, gençlik kampında spor, kültürel ve eğitsel faaliyetlere katılan gençleri ziyaret etti. Kampta incelemelerde bulunan Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, yürütülen çalışmalar hakkında Dicle Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı Müdürü Abdulvahap Ürün'den bilgi aldı.

Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya gelen Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, etkinliklere katıldı. Kaymakam Mustafa Atış, "Baraj manzaralı gençlik kampında hoş vakit geçiren gençlerimizi ziyaret ettik. Gençlerimiz burada kültürel, sportif ve eğitsel etkinlikleri katılarak hem eğleniyor hem de yeteneklerini geliştirme imkanı buluyor. Güvenli, kaliteli ve verimli bir şekilde vakit geçiren gençlerimiz, kendileri için güzel bir anı olabilecek kamp deneyimini yaşıyorlar. Güçlü Türkiye'mizin en önemli değerlerinden olan gençlerimiz, her zaman bizim baş tacımızdır. Milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak gençlerimizin yetişmesini, fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesini önemsiyoruz. Burada, geleceği omuzlayacak olan güzide gençlerimizi ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Kampta stresten, kaygılardan uzak bir şekilde doğayla bütünleşerek, arkadaş ve ekip ruhuyla kaliteli, verimli vakit geçiren gençlerimize daimi başarılar diliyorum. Devlet olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan 'bambu ağacı' yanıtı

Meclis kulisinde mini zirve! Babacan'ın sözlerine böyle yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı

Maaş asgari ücretin 3,5 katı! İlan üstüne ilan verdi, eleman bulamadı
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım