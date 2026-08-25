Haberler

Dicle Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri ve Yeni Hastane Projesi Görüşüldü

Dicle Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri ve Yeni Hastane Projesi Görüşüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde düzenlenen Hastane Danışma Kurulu Toplantısı'nda sağlık hizmetlerinin işleyişi, talep ve şikayetler ile 600 yataklı yeni hastane projesi değerlendirildi. Yöneticiler, eğitim ve fiziki altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dicle Üniversitesinde düzenlenen Hastane Danışma Kurulu Toplantısı'nda sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlenen toplantıda, sağlık hizmetlerinin işleyişi, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler ile yapımına başlanan 600 yataklı yeni hastane projesi ele alındı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, toplantıda, üniversitenin sağlık alanındaki kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, Başhekim Prof. Dr. Gökhan Kırbaş da hastanenin temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirdi, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan ise üniversitenin eğitim, sağlık ve fiziki altyapı alanlarında devam eden çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Nizamiye, havuzbaşı ve rektörlük hizmet binasına yönelik çalışmaların yanı sıra eğitim fakültesi yanında hayata geçirilmesi planlanan Öğrenci Merkezi projesi de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul'un yanı sıra başhekim yardımcıları, anabilim ve bilim dalı başkanları ile hastane yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Cem Küçük'ün para trafiği mercek altında: 5 milyon TL'lik şüpheli transfer

İşte Cem Küçük'ün izah edemediği hesap hareketi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da tarihi geçmiş çikolata için birbirleriyle yarıştılar

Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik provokatif paylaşım savcılığı harekete geçirdi

Erdoğan’a yönelik çirkin paylaşım savcılığı harekete geçirdi
Otomobil dereye uçtu! Feci kazada iki kadın hayatını kaybetti

Dereye uçan otomobil bu hale geldi! 2 kadın feci şekilde can verdi
Şanlıurfa'da tehlikeli yolculuk kamerada: Ölümden son anda kurtuldular

Ölümüne yolculuk kamerada
Kılıçdaroğlu: Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz

"Tüzük değişecek, bunu zorunlu hale getireceğiz"
Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı

Oltaya takıldı, tekneye sığmadı: Boyu da kilosu da inanılmaz!
İzmir'de gergin anlar! Yılanı görenler denizden hemen dışarı çıktı

Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı