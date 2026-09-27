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Diyarbakır Dicle'deki Kralkızı Barajı'na 820 bin yavru balık salındı

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Diyarbakır Dicle'deki Kralkızı Barajı'na 820 bin yavru balık salındı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Diyarbakır Dicle'deki Kralkızı Barajı'na 420 bin şabut ve 400 bin sazan yavrusu bırakıldı. Toplam 820 bin yavru balık, balıkçılığı geliştirmek ve sucul ekosistemi korumak için suyla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Diyarbakır'ın Dicle ilçesi sınırları içinde yer alan Kıralkızı Barajında, şabut ve sazan yavruları suyla buluşturuldu.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü İdris İsen, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım'ın da katılımıyla Kralkızı Baraj göletine 420 bin adet şabut ve 400 bin adet sazan olmak üzere toplam 820 bin yavru balık bırakıldı. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "820 bin adet yavru balıkların barajda suya bırakılmasıyla, 3 tarafı baraj sularıyla çevrili yarım ada konumundaki Dicle İlçemizde balıkçılığın daha da geliştirilmesini hedefliyoruz. Sucul ekosistemi korumak, su ürünleri popülasyonunu artırmak ve baraj göletimizdeki doğal yaşamı desteklemek amacıyla yürütülen bu anlamlı çalışmanın ilçemize ve yöre halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, ilçemizdeki su kaynaklarında sürdürülebilir ekosistemi desteklemeye devam ediyoruz. Doğal dengenin korunması, nesli tehlike altında olan türlerin çoğaltılması ve su ürünleri stoklarımızın bilimsel metotlarla güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gelecek nesillere daha zengin ve sağlıklı su kaynakları bırakmak için atılan bu adımların ilçemize ve yöre halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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