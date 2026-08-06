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Dicle Devlet Hastanesi 'C' rol grubuna yükseltildi

Dicle Devlet Hastanesi 'C' rol grubuna yükseltildi
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Diyarbakır Dicle Devlet Hastanesi, yeni binasında 60 yatakla hizmete başladı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 'C' rol grubu hastane statüsüne yükseltildi. Modern altyapısıyla ortopedi, kardiyoloji gibi birçok uzmanlıkta kesintisiz hizmet sunulacak.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yeni binasında hizmet vermeye başlayan 60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından "C" rol grubu hastane statüsüne yükseltildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 bin metrekare kapalı alana sahip yeni hastane binası, modern fiziki yapısı ve teknolojik altyapısıyla ilçedeki sağlık hizmetlerinin kapasitesini ve çeşitliliğini önemli ölçüde artıracak.

Bünyesinde 12 yoğun bakım yatağı, 3 tam donanımlı ameliyathane, yanık, 3 diş, 5 hemodiyaliz ve bilgisayarlı tomografi ünitelerini barındıran hastanede, statü değişikliğiyle sağlık personeli sayısının da artırılması planlanıyor.

Hastanede, başta ortopedi ve travmatoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, kardiyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, üroloji, genel cerrahi, anestezi ve reanimasyon, göz hastalıkları ile radyoloji olmak üzere birçok uzmanlık alanında kesintisiz sağlık hizmeti sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, Dicle Devlet Hastanesi'nin yeni binasında hizmete girmesi ve "C" rol grubuna yükseltilmesinin ilçe halkı için büyük bir gelişme olduğunu belirtti.

Bölgedeki sağlık hizmeti kalitesini üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Asiltürk, şunları kaydetti:

"Güçlü teknolojik altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve genişleyen uzmanlık alanlarıyla vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine il merkezine gitmeden kendi ilçelerinde erişebilmelerini hedefliyoruz. Hastanemizin hizmete girmesiyle hasta sevklerinin azaltılmasına ve bölgedeki sağlık hizmeti kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlanacaktır."

Kaynak: AA
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