Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kurtalan'da trafo yangını söndürüldü, bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurtalan'da trafo yangını söndürüldü, bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Fırat Mahallesi Beykent Caddesi'nde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dicle Elektrik ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın bazı mahallelerde elektrik kesintisine neden oldu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

Fırat Mahallesi Beykent Caddesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Dicle Elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı mahallelerde elektrik kesintisine neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Cemre Baysel'le birlikte olan milli futbolcu fena yakalandı! Paylaşımını anında geri çekti ama nafile

Sevgilisi olan milli futbolcu fena yakalandı!

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'a dev talip26

Uğurcan Çakır'a dev talip!
Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi sözler: Yıllarca beraber çalıştığım arkadaşları tanıyamamışım11

Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf! Arkadaşlarımı tanıyamamışım
Zonguldak Ereğli'de palamut bolluğu! Kilosu 40 lira, tekneler isteyene ücretsiz balık dağıtıyor

Kilosu 40 liraya satılıyor! Tekneler isteyene bedava dağıtıyor
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti30

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti73

Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
Televizyonda izlediği haberden etkilendi, memleketine gidip safran ekti: Kilosu 1 milyon TL

Televizyonda izlediği haberden etkilendi, memleketine gidip ekti
Adıyaman'da korkutan olay! Yol çöktü, 6 metrelik çukur oluştu

İşlek kara yolunda korkutan görüntü! Tam 6 metre