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Diyarbakır'da deprem tatbikatından 25 dakika sonra 5,4'lük deprem oldu

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Diyarbakır'da deprem tatbikatından 25 dakika sonra 5,4'lük deprem oldu
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Diyarbakır'da Dicle'den Akan Bilim Şenliği'ndeki deprem simülasyonunda 'depremi başlatıyoruz' denildi, yaklaşık 25 dakika sonra merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diyarbakır'da da hissedilen depremde olumsuz durum olmadığı öğrenildi.

Diyarbakır'da, " Dicle'den Akan Bilim Şenliği"nde düzenlenen deprem similasyonunda 'depremi başlatıyoruz' denildi, yaklaşık 25 dakika sonra depreme yakalandılar.

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen, Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yenişehir Parkı'nda "Dicle'den Akan Bilim Şenliği" programı düzenlendi. Programda, atölyelerde yapılan etkinliklerin yanı sıra similasyonla deprem tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, öğrencilerin yanı sıra Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve öğretmenler katıldı. AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'ın 'depremi başlatıyoruz' demesiyle çök-kapan yapıldı. Tatbikattan yaklaşık 25 dakika sonra ise merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diyarbakır'da da hissedilen depremde olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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