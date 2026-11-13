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Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

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Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı
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Bir dönemin sevilen gençlik dizisi "Acemi Cadı"da Ceren karakterine hayat veren Dicle Alkan, yıllar sonra yeni mesleğiyle dikkat çekti. Kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan ve uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Alkan'ın DJ'lik yaptığı ortaya çıktı.

Bir döneme damga vuran "Acemi Cadı" dizisinde Ceren karakterini canlandıran Dicle Alkan, yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncunun televizyon ekranlarından uzaklaştıktan sonra DJ'lik yapmaya başlaması dikkat çekti.

ACEMİ CADI'NIN CEREN'İYDİ

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve başrolünde Merve Boluğur'un yer aldığı "Acemi Cadı" dizisi, dönemin sevilen gençlik yapımları arasında yer aldı. Dizide Ceren karakterine hayat veren Dicle Alkan da performansı ve kızıl saçlarıyla izleyicilerin hafızasında yer edindi.

OYUNCULUKTAN DJ KABİNİNE

Televizyon ekranlarından uzak kalan Dicle Alkan, kariyerine farklı bir alanda devam etmeye başladı. Müzikle ilgilenen Alkan, DJ'lik yaparak dinleyicilerle buluşuyor.

Oyunculuk ve tiyatro geçmişi bulunan Alkan'ın müzik alanındaki çalışmaları, kendisini yıllar önce "Acemi Cadı" dizisinde izleyenlerin de ilgisini çekti.

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