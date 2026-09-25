Bunu da gördük! Gerdek sahnesinde yataktan düştü

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Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin, bu hafta 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümündeki balayı sahnesi dikkat çekti.

DİCLE YATAKTAN DÜŞTÜ

Erkan ve Dicle’nin romantik anlarının ekrana geldiği sahnede beklenmedik bir an yaşandı. Dicle’nin bir anda yataktan düşmesi, romantik sahnenin havasını değiştirirken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Kaynak: Haberler.com