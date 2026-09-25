Bunu da gördük! Gerdek sahnesinde yataktan düştü

Bunu da gördük! Gerdek sahnesinde yataktan düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sevdiğim Sensin'in 18. bölümüne Erkan ve Dicle'nin balayı sahneleri damga vurdu; Dicle'nin romantik anlarda yataktan düştüğü sahne ise şimdiden Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasında yerini aldı.
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin, bu hafta 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümündeki balayı sahnesi dikkat çekti.
DİCLE YATAKTAN DÜŞTÜ
Erkan ve Dicle’nin romantik anlarının ekrana geldiği sahnede beklenmedik bir an yaşandı. Dicle’nin bir anda yataktan düşmesi, romantik sahnenin havasını değiştirirken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
Kaynak: Haberler.com