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Bunu da gördük! Gerdek sahnesinde yataktan düştü

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Bunu da gördük! Gerdek sahnesinde yataktan düştü
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Sevdiğim Sensin'in 18. bölümüne Erkan ve Dicle'nin balayı sahneleri damga vurdu; Dicle'nin romantik anlarda yataktan düştüğü sahne ise şimdiden Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasında yerini aldı.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin, bu hafta 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümündeki balayı sahnesi dikkat çekti.

DİCLE YATAKTAN DÜŞTÜ

Erkan ve Dicle’nin romantik anlarının ekrana geldiği sahnede beklenmedik bir an yaşandı. Dicle’nin bir anda yataktan düşmesi, romantik sahnenin havasını değiştirirken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

bişeycik olmaz..! "İŞ" kazası..!

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

sizde bunu haber yaptınız tebrik ederim

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Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

ahlak bitiyor önlem şart

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