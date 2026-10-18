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Diyarbakır'da TEİAŞ trafosu patladı, 80 bine yakın ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

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Diyarbakır'da TEİAŞ trafosu patladı, 80 bine yakın ev ve iş yeri elektriksiz kaldı
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Diyarbakır Silvan yolu üzerindeki TEİAŞ trafolarında öğlen saatlerinde ana trafo patladı; çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kentte 80 bine yakın ev ve iş yerinde elektrik kesintisi oldu, Dicle Elektrik kesintilerin büyük çoğunluğunu giderdi.

Diyarbakır'da kente elektrik sağlayan ana trafolardan biri bomba gibi patladı. Dumanlar gökyüzüne yayılırken, ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay Diyarbakır Silvan yolu üzerinde bulunan TEİAŞ trafolarında yaşandı. Öğlen saatlerinde kente elektrik sağlayan ana trafolardan biri bomba gibi patladı. Patlamanın ardından dumanlar gökyüzünü kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayın, bölgede devam eden yol ve altyapı çalışmaları sırasında elektrik kablosunun kopması nedeni ile yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan durum nedeni ile kentte 80 bine yakın ev ve iş yerinin elektriklerinde kesilme meydana geldi. Dicle Elektrik ekiplerinin de devreye girmesi ile kesintilerin büyük çoğunluğunun giderildiği öğrenildi.

Trafoda onarım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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