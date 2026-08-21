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Diyarbakır'da Orman Yangını: Ekipler Zorlu Arazide Müdahale Ediyor

Diyarbakır'da Orman Yangını: Ekipler Zorlu Arazide Müdahale Ediyor
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Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçeleri arasındaki kırsal bölgede çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık ve dağlık alana yayıldı. Ekiplerin ulaşabildiği bölgelerde yangın kısmen kontrol altına alınırken, dik yamaçlarda müdahale devam ediyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsal Başköy Mahallesi ile Hani'nin kırsal Kuyular Mahallesi arasındaki bölgede çıkan yangın, etkisini arttırarak devam ediyor.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını sonrası alevlerin olduğu bölgeye jandarma, itfaiye, orman işletme ekipleri sevk edildi. Başköy Mahallesi kırsalında ekiplerin ulaşabildiği yerlerde ekip ve vatandaşların müdahalesi ile alevler kısmi olarak söndürüldü. Zorlu arazi şartlarının olduğu, yangına yerden fiziki olarak müdahalenin yapılamadığı dik yamaç ve dağlık alanda ise yangın etkisini sürdürerek devam ediyor. Yangına müdahale araçlarının ulaşamadığı ormanlık ve dağlık alanda alevler rüzgarın etkisiyle de büyüyerek geniş alana yayıldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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