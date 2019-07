DHA YURT BÜLTENİ - 1

Şehit Uzman Onbaşı Şevik, Adana'da son yolculuğa uğurlandı

Şanlıurfa'da denetleme sırasında fenalaşan ve tedaviye alındığı hastanede 11 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik, memleketi Adana'da, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Suriye'de görev yapmak için Sakarya 7'nci Komando Tugayı'ndan Şanlıurfa'ya gelen askerlerden 2'si, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki denetleme sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Tedavisine devam edilen Kuddusi Volkan Şevik ise hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 11 gündür yaşam mücadelesi veren Kuddusi Volkan Şevik, tüm müdahalelere rağmen önceki gün kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in cenazesi, dün saat 13.30'da uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Şehit Şevik için Adana Sabancı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, kent prokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Bekar olan şehidin annesi Dilek Şevik ile babası Zafer Şevik'in, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Anne Dilek Şevik, kızına sarılıp, "Ağabeyinin arkasından ağlamayacaksın. Güçlü olacaksın. Oğlumu getirdim, bakın" diyerek, gözyaşı döktü. Baba Zafer Çevik'in ise oğlunu son yolculuğa uğurlarken, gözünü Türk bayrağına sarılı tabutundan ayırmadığı görüldü. Şehit Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı'nda, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-Cenaze töreninden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ ADANA,

Bakan Soylu: Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacak



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı ve devriye yol hattında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, "Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacak" dedi.

Dün Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile birlikte Türkiye'nin Doğu sınırında incelemelerde bulundu. Helikopterle bölgeye gelen Bakan Soylu'nun ilk durağı 13'üncü Hudut Bölük Komutanlığı oldu. Karakolda askerlerle yemek yiyen Bakan Soylu ardından Gürbulak 11'inci Hudut Karakolu'nda incelemelerde bulundu. Sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarı ve devriye yol hattında incelemelerde bulunan Bakan Soylu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğümüz sınırdayız. Burada sadece sınır fiziki ve güvenlik sistemi dediğimizde bir duvar yapımından bahsediyor değiliz. Burada duvar yapımı ile birlikte aynı zamanda aydınlatma, sensör ve tüm kemaralardan ilgili bölgeler gözetlenbilecek bir güvenlik ve kamera sistemi bulunmakta. Avrupa Birliği ile sürdürdüğümüz 470 kilometrelik doğu sınırı dediğimiz sınır hattında 170 adet elektro optik kule de yapılacak. Bunlar büyük projeler. Bu bir taraftan sınır fiziki sistemi değimiz bu duvarlar diğer taraftan kameralar diğer taraftandan aydınlatmalar ve bazı yerlerde sınır fiziki sistemlerinin hemen önüne kurulan su kanalları ve aynı zamanda da elektro optik kulelerle birlikte doğu sınırlarımızda Allahın izni ile kuş uçmayacak. Yani iş bu noktaya doğru geliyor. Iğdır'daki tüm sistemimiz sona erdi. Ama elektro optik kuleler kurulacak. Ardahan ve Kars hattında çok ciddi iyileştirmeler yaptık. 83 kilometrelik bir duvar hattının 42 kilometrelik bölümü sona erdi, 41 kilometresi var. 20-25 metrelik bölümlerinde aydınlatma ve termal kameralar bulunmakta. Bütün teknolojik donanımları gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz kış gelmeden büyük bir bölümünü tamamlamak. Bu hem sınırlarımızı koruyan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz açısından avantaj sergileyecek hem de terör açısından bize ciddi bir avantaj sağlayacak. Kaçakçılık ve aynı zamanda da kaçak göçmen konusunda da ciddi bir avantaj sağlayacak. Bu konuda özellikle İrana da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yaptığmız bütün görüşmelerde bu anlayışı ve bu işbirliğini çok desteklediler, desteklemeye de devam ediyorlar."

Bakan Soylu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki meteor çukurunu da gezdi.

Görüntü Dökümü:

Bakan Soylu'nun Türkiye Tepesi Ziyareti

13. Hudut Karakolu Ziyareti -

11. Hudut Karakolu ziyareti

Sınır Duvarının incelenmesi

Bakan Soylu Açıklaması

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,

Başkentte zincirleme kaza: 3 ölü



Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, 4 otomobil ile çarpıştı. Zincirleme kazada 3 kişi, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Ankara- Kırıkkale yolunda meydana geldi. Ankara'dan Kırıkkale yönüne giden Gani Yalçınkaya'nın (63) kullandığı 06 COM 10 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, Kürşat Çağrı Özsaray (32) yönetimindeki 06 GD 6677 plakalı otomobille çarpıştı. Yalçınkaya'nın kontrolünden çıkan otomobil, daha sonra sürücülerinin ismi bilinmeyen 06 BK 0112 ve 06 NH 376 plakalı otomobillere çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gani Yalçınkaya ile araçtaki Halime Yalçınkaya ve diğer sürücü Kürşat Çağrı Özsaray'ın (32) yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedenleri, araçlardan çıkarılıp, Elmadağ Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçalr

Haber-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRCİ/ ANKARA,

Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı: 2 ölü



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan M.Ö., daha önceden aralarında husumet bulunan Ahmet Alkan ile amcası Süleyman Alkan'a (52) tüfekle ateş açtı. Şüpheli M.Ö. olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan amca-yeğen yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli D Tipi Cezaevi'nden izinli olarak çıkan M.Ö., 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan'la mahallede karşılaşınca tartışma yaşadı. Tartışma, Alkan'ın amcası Süleyman Alkan'ın da katılmasıyla kavgaya dönüştü. M.Ö., yanında getirdiği tüfekle ateş etmesi sonucu Ahmet ve Süleyman Alkan ağır yaralandı. M.Ö. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ahmet Alkan kentteki özel bir hastaneye amcası Süleyman Alkan ise, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet ve Süleyman Alkan doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, M.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Ahmet Alkan'ın hayatını kaybettiği özel hastaneden detay görüntüler

-Süleyman Alkan'ın tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nden detaylar

-Hastane önündeki Polis ve Jandarma araçlarından detaylar

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Piknik dönüşü traktörün üzerinden geçtiği 2 kadın öldü, 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde piknik dönüşü meydana gelen kazada sarsıntı sırasında düştükleri traktörün üzerinden geçtiği 2 kadın öldü, sürücü ise hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Gölyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Nail Şahin (62), beraberinde eşi Neslihan Şahin (52) ve akrabası Berrin Okçu (52) ile birlikte traktörle Gölyaka Mahallesi'ne pikniğe gitti. Piknik dönüşü Nail Şahin'in kullandığı 34 HZU 56 plakalı traktör, engebeli araziden geçerken römorkunda bulunan eşi Neslihan Şahin ile teyzesinin kızı Berrin Okçu sarsıntı sırasında yola düştü. Bu sırada traktörün üzerinden geçtiği Şahin ve Okçu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan iki kadın ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin ve Okçu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedaviye alınan Nail Şahin'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alan Neslihan Şahin ve Berrin Okçu'nun yakınları hastaneye akın etti. Hastanede acı haberi alan iki kadının yakınları sinir krizleri geçirdi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Yaralıların acil servise kaldırılması

-Kaza yeri görüntüleri

-Kaza yapan traktörden detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ(Bursa),

Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hareket halindeki bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, park halindeki otomobilde bulunan iki kardeşten Ahmet Özen (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, Gökçe Özen (21) ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökçe Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Sulu Sokak üzerinde meydana geldi. Gökçe Özen ve kardeşi Ahmet Özen bir marketin önündeki araçlarında oturdukları sırada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Aracın içerisindebulunan Ahmet Özen ve Gökçe Özen ağır yaralandı. Saldırgan hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Özen'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan Gökçe Özen ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Gökçe Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevrekilerin de ifadesine başvurdu. Ahmet Özen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden genel görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

Kütahya'da azot üretim tesisinde patlama: 1 yaralı

Kütahya'daki azot üretim fabrikasında amonyak yüklü silosunda patlama meydana geldi. Gökyüzünü sarı dumanlar kaplarken, Kütahya Valisi Ömer Toraman insan sağlığı açısından bir sızıntının olmadığını ve bacadan çıkması gereken gazın birikerek patlamaya neden olduğunu söyledi.

Kütahya-Eskişehir yolunun 12'nci kilometresindeki Yıldız Entegre Azot Üretim tesisinin amonyak yüklü 30 metre yüksekliğindeki silosunda, 20.45 sıralarında, patlama meydana geldi. Kısa sürede gökyüzünü sarı dumanlar kaplarken, patlamanın sesi şehir merkezinde de duyuldu. Patlamanın ardından tesislere polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alınırken, AFAD ekipleri de patlamanın meydana geldiği bölgede kimyasal ölçüm yaptı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, azot üretim tesislerindeki patlamanın olduğu olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden olayla ilgili bilgi alan Vali Toraman, insan sağlığı açısından bir sızıntının olmadığını ve bacadan çıkması gereken gazın birikerek patlamaya neden olduğunu söyledi. Vali Toraman, "Patlamanın tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı. İçeride çalışan arkadaşlarımız dahil şu anda bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Çevreye herhangi bir etkisi olan bir hadise de değil. Dolayısıyla tüm arkadaşlarımız, ekiplerimiz burada bulunuyor. Her türlü ihtimale karşı bekliyorlar. Hadisenin herhangi bir risk oluşturmadığını, dolayısıyla vatandaşlarımızın müsterih olmasını isterim. Bacada meydana gelen sıkışmadan kaynaklandığını söylüyorum. Gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğu anlaşıldı. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Tabi bu tür tesisler önemli, kritik tesisler. Bir kez daha bize özellikle bu tip tesislerde dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Güvenliği en üst seviyede tutmamız gerekiyor. Müdahale içinde her an hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

'İNSAN SAĞLIĞI İÇİN RİSK YOK'

Gazetecilerin gökyüzünü kaplayan sarı dumanları ve insan sağlığı için risk olup olmadığını sorması üzerine konuşan Vali Toraman, "Şu anda şehir içindeki vatandaşlarımız içinde bir risk olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. İşçi kardeşlerimizin de sağlıkları yerinde. Şu anda amonyak sızıntısı tespitimiz yok. AFAD ekiplerimiz de burada, onlarda hassas ölçüm cihazları da var. Bu normalde bacadan çıkması gereken gazın birikerek topluca kısmasından kaynaklandığı anlaşılıyor. Normalde baca gazı bu. Yangın söz konusu değil, itfaiye tedbir olarak burada" dedi.

Ekiplerin olay yerinde bekleyişi sürüyor.

FABRİKA 2004'TE ÖZELLEŞTİ

Kütahya'da 1961 yılında üretime başlayan ve temeli 1955 yılında atılan azot üretim tesisi, 2004 yılında özelleştirilerek Yıldızlar Yatırım Holding bünyesine katıldı. Şuanda İGSAŞ Kütahya Fabrikası olarak faaliyet gösteren tesisin, Türkiye'de 'Pril Poröz Amonyum Nitrat ve Derişik Nitrik Asit' üretimi yapan tek fabrika olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Patlama sonrası gökyüzündeki dumanlar

-Polis ekipleri

-Kimyasal yüklü silolar

-Tesislerin girişi

-Genel görüntüler

(Vatandaş Kamerası)

-Yükselen sarı dumanlar

-Genel ve detaylar

-Vali açıklaması

-Fotoğraflar

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

======================================

Seferihisar'da orman yangını



İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ile orman ekipleri, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Seferihisar'daki Kavakdere Barajı yakınlarında bulunan ormanlıkta, dün saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için 11 helikopter, 10 dozer ve 54 arazöz ile karadan ve havadan çalışma başlattı.

KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Havanın kararmasıyla helikopterlerle müdahalesi sona ererken, çok sayıda arazöz, dozer ve itfaiye aracıyla yangın bölgesinde müdahalelerine devam ediyor. Bölgeye yakın oturan Uğur Kale (22), "Anne annem ve dedem burada oturuyor. Haberi alınca direkt yardım etmek için buraya geldim. Hepimiz oldukça endişe ettik. Bizim evimize çok yaklaştı ancak bizim eve bir şey olmadı. Ama ormanlarımız, ağaçlarımız mahvoldu, çok üzüldük" dedi.

Öte yandan, yangın nedeniyle bölgede oturan Yunus Demirci'nin evinde de zarar meydana geldi. Alevler evin bir bölümünü kül ederken, bahçedeki 5 su motoru da kullanılamaz hale geldi. Evdeki zarar fotoğraflara yansıdı. Bu arada, alevlerin tehdit ettiği ağıldaki 100 küçükbaşı kaçan Yusuf Dağgülü de, hayvanlarının henüz bulunamadığını söyledi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangında kaç hektarlık alanın zarar gördüğü bugün yapılacak olan incelemelerin ardından belirlencek.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan ve hem havadan hem karadan yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kavakdere Barajı'na yakın bölgede piknik yapıp, mangal yaktıkları belirlenen K.A. (28) ve M.K. (34), Seferihisar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangından görüntüler

Genel ve detaylar

Bölgede oturan Uğur Kale ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Ayvacık'ta, 3 hektarlık tarım arazisi yandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki tarım arazisinde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 3 hektarlık alan kül oldu.

Ayvacık'a bağlı Behramkale (Assos) köyündeki tarım arazisinde, dün öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ve Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan alevlere müdahale etti. Yangın, ormanlığa yaklaştığı sırada kontrol altına alınıp, söndürüldü. 3 hektarlık tarım arazisinin kül olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

-Söndürme çalışmalarından detay görüntü

-Yanan bölgeden detay görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK(Çanakkale),

Tatile çıkan ailenin evi yandı



İzmit'te, tatile çıkan bir ailenin evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Dün gece saatlerinde İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda 3 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı. Tatil için Aydın'da olan Yasin Ördem ve ailesinin yaşadığı evde henüz bilinmeyen hedenle çıkan yangın kısa sürede bütün evi sardı. Daireden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin çalışmaları

-Detay

Haber-kamera: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

Hortum, şenlik alanındaki çadırları devirdi: 6 yaralı



Antalya'nın Alanya ilçesinde şenlik alanında çıkan hortum, çadırları devirdi, altında kalan 5'i kadın 6 kişi yaralandı.

Alanya'nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesi'nin 1660 rakımlı Kızılova Meydanı'nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında, hortum oluştu. Alanda kurulan bazı çadırlar yerle bir olurken, çadırların altında kalan 5'i kadın 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yıkılan çadırlar ise ekipler tarafından kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

(Cep telefonu)

Yaralılara müdahale

Haber: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 4 yaralı



Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar- İzmir karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Termal oteller mevkisinde meydana gelen kazada Lütfullah D.'nin kullandığı 03 DY 558 plakalı otomobil, Bülent A.'nın kullandığı 07 VT 733 plakalı otomobile arkadan çarptı. Arkadan gelen 3 araç da kazaya karşıtı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza sonrasında Afyonkarahisar- İzmir karayolunda uzun kuyruk oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi sonucu yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

Kaza yerinden detay

Kazaya karışan araçlardan detay

Polis ekiplerinden detay

Kaza yapan anaçlar kurtarıcıya yüklenirken detay

Kaza yapan sürücüler bir birleri ile konuşurken detay

Genel detaylar

Uzun araç kuyruklarından detaylar

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

Adıyaman'da taciz kavgası: 3 yaralı, 3 gözaltı



Adıyaman'da, yemek yiyen kadını taciz ettiği öne sürülen Suriye uyruklu şüpheli ile Türk vatandaşları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde bir restorantta yemek yediği sırada ismi öğrenilemeyen kadın, kendisine laf attığını öne sürdüğü Suriye uyruklu şüpheliye tepki gösterdi. Kadının haber vermesiyle gelen yakınları ile Suriye uyruklu şüpheli arasında kavga çıktı. Bu sırada olay yerine Suriye uyruklu şüphelinin yakınlarının da gelişiyle kavga büyüdü.

Büyüyen kavga ihbarla olay yerine gelen polis tarafından biber gazlı müdahale ile sonlandırıldı. Kavgada yaralan 3 kişi olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yeri

Kavgaya karışanlar

Yaralıların ambulansa taşınması

Polisin gözaltına alması

Toplanan mahalleli

Polisin caddeyi kapatması

Şüpheli Suriye uyruklunun konuşması

Toplanan mahalleliler

Eve sığınmaları

Polisin önlem alması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

Pompalı tüfekle elinden ve bacağından vuruldu



İzmit'te, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak eli ve bacagından yaralanan Semih B. (29), hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bekirpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde meydana geldi. Semih B. ile arkadaşları sokak üzerindeki mağazanın önünde oturduğu sırada taksi ile gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi, pompalı tüfekle 1 el ateş açtı. Semih B., tüfekten çıkan saçmaların sol eli ve sol bacağına isabet etmesiyle, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli taksiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Semih B., daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Semih B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga



Diyarbakır'da sokak ortasında karşılaşan husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşun isabet eden çevredeki bazı iş yerleri zarar gördü.

Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar mahallesinde meydana geldi. 231'inci sokakta karşılaşan iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen taraflar tabancalarla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bazı iş yerleri kurşunlara hedef olup, zarar gördü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlatırken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

Olay yerinden detaylar

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Yerdeki kurşunlar

İşyerlerinin zarar görmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,

Önce dövüldü sonra cep telefonu gasbedildi



Adıyaman'da, evine giderken N.A. (23) tarafından önü kesilip dövülen ve cep telefonu gasbedilen M.A. (20), hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. evine giderken iddiaya göre, N.A. tarafından önü kesildi. N.A., M.A.'yı dövüp daha sonra cep telefonunu gasbetti. N.A. olay yerinden kaçarken, yaralanan M.A.'yı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.A. daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alıp, görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmayla N.A.'nın adresini belirleyen ekipler, Kahramanlar Caddesi üzerinde şüpheliyi gözaltına aldı. N.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yeri

Polisler

Polislerin kovalaması

Toplanan vatandaşlar

Gözaltına alınması

Emniyete götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

Mağaraya giren 10 kişiyi itfaiye kurtardı

ADANA'nın Kozan ilçesinde Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağarası'na girip, hava kararınca mahsur kalan Çukurova Üniversitesi öğrencisi 10 genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağrası'nda meydana geldi. Mağaraya giren 10 kişilik grup, içeriden çıkamadı. Polisi arayan grup, durumları hakkında bilgi verip, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, 10 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ 10 GENÇ MAĞARADAN KURTARILDI

Çukurova Üniversitesi öğrencisi 10 genç, iddiaya göre bir ödev için akşam saatlerinde Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağarası'na video çekmeye girdi. Hava kararınca dönüş yolunu bulmakta zorlanan gençler, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan gençleri yaklaşık bir saatte kurtardı. Gençlerden birinin dizinden hafif şekilde yaralandığı, diğerlerinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mağaranın tabelasından görüntü

İtfaiye aracı ve mahsur kalan 10 kişiye ait araçlardan görüntü

Gençlerin ağaçlık alandan gelişi grup grup gelmesi

Araçlarının yanına giden gençler

Bir gencin, soru sorun basın mensubuna tepki göstermesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),

Sahilde kayalıklardan düşen genci sahil güvenlik kurtardı

SİNOP'da sahilde kayalıklara tırmandığı sırada dengesini kaybederek 4 metreden düşen Umut Barkan Demirkan (20 ) yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan genç, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sinop'un Adaburnu mevkiinde meydana geldi. Sahildeki kayalıklara tırmanmak isteyen Umut Barkan Demirkan, dengesini kaybederek dört metre yükseklikten düştü. Demirkan'ın düştüğünü gören plajdaki vatandaşlar, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bir ekip, botla geldiği kayalıklardan aldığı genci, Karakum İskelesi'ne getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Umut Barkan Demirkan, olayla ilgili "Kayalıklardan tırmanırken ayağımın altındaki taş gevşedi ve kaydım. Yuvarlanarak 3-4 metre yükseklikten taşların üzerine düştüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ekiplerin yaralı genci botla kıyıya getirmesi

Ambulansa alınması

Yaralı gençle röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN/ SİNOP,

Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı



ÇANAKKALE'de, yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 48 kaçak göçmeni yakaladı.

Yasa dışı geçişlere karşı Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilk olarak Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 905 Bot Komutanlığı'nca sahilden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 11 kaçak yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri ise, Kadırga Burnu mevkiinde yine lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 37 kaçağı yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen toplam 48 kaçak göçmene giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sahil Güvenlik Botu'ndan rıhtıma inen kaçaklardan görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK(Çanakkale),

Ankara'da, 168 ayrı suçtan kayıtları bulunan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı



ANKARA polisi, 'Dalavereciler' lakaplı hırsızlık çetesine yönelik düzenlediği operasyonda, toplamda 168 ayrı suçtan kayıtları bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden çete lider Taner Ç. ile birlikte 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da meydana gelen 23 ayrı olayla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışmalarını derinleştiren ekipler, saatlerce izledikleri güvenlik kameraları neticesinde, 7 otomobil hırsızlığı, 14 iş yerinden hırsızlık, 1 otomobilin plakasının çalınması ve kasten silahla yaralama olmak üzere toplamda 23 olayı gerçekleştiren 4 kişilik bir çetenin izine ulaştı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çete lideri 'Ayyaş' lakaplı Taner Ç, B.G, S.F.A. ve F.K. gözaltına alındı. B.G.'nin evinde yapılan aramalarda, hırsızlık olaylarında kullanılan kıyafetler ile çalıntı olabileceği değerlendirilen 7 adet bilezik, 1 çift küpe, 3 adet yüzük ve 1 adet kol saati ele geçirildi.

ÇALINTI ÜRÜNLERLE 400 BİN TL'LİK VURGUN

Öte yandan şüphelilerin, düz kontak yöntemiyle çaldıkları otomobillerle iş yerlerinden çok sayıda cep telefonu, televizyon gibi elektronik eşya çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları otomobilleri hırsızlık olaylarından sonra sokak aralarında terk ettikleri saptandı. Bu arada hırsızlık çetesinin, çaldıkları ürünleri akrabaları olan V.Y. ile E.A'ya sattıklarını belirledi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, V.Y. de gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 400 bin TL değerinde kazanç elde ettikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN TOPLAMDA 168 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Yapılan soruşturmada, çete lideri 'Ayyaş' lakaplı Taner Ç'nin 23 ayrı suç kaydı olduğu ve 2 ayrı suçtan arandığı, cezaevi firarisi olan B.G.'nin, 31 ayrı suç kaydı ile 23 yıllık kesinleşmiş hapis cezası olduğu, S.F.A.'nın 16 ayrı suç kaydı, F.K.'nin 54 ayrı suç kaydı ve V.Y.'nin ise 44 ayrı suçtan olmak üzere, şüphelilerin toplamda 168 ayrı suçtan kayıtları olduğu tespit edildi.

'AYYAŞ' CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, çete lideri Taner Ç, B.G. ve F.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyesi S.F.A. ile V.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin, konuyla alakalı firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devem ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Operasyon anına ait görüntüler

Genel detay

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

Ermenistan Dostluk Platformu üyelerinden Nemrut Dağı'nda barış çağrısı

ERMENİSTAN Dostluk Platformu üyeleri, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve dünyanın 8'inci harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı zirvesinde barış çağrısında bulundu.

Aralarında Ermenistan eski milletvekili Aragats Ağoyan'ın da bulunduğu Ermenistan Dostluk Platformu üyesi 40 kişilik grup öğleden sonra Nemrut'a geldi. Buradaki heykelleri inceleyen, fotoğraf çeken ve halay çekip eğlenen grup üyeleri, dünyaya barış çağrısında bulundu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgiyle izlediği Ermeni grup adına konuşan eski milletvekili Aragats Ağoyan, amaçlarının dünyada barış ve kardeşliğin pekişmesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Nemrut Dağına hayran kaldık. Gençlerin burada davul zurna eşliğinde halay çektikleri sırada çok heyecanlandım. Bir an buradaki heykellerin canlanacağını düşündüm Eskiden atalarımız burada beraber yaşamış, bizler de onlar gibi tüm dünyada barış içerisinde kardeş olarak beraber yaşamalıyız."

Platform üyeleri Nemrut gezilerinin ardından Diyarbakır'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nemrut Dağı

-Halay çeken gurup

Eski vekil ile röp.

Heykellerini görülmesi

-Nemrutteraslarının gezilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ ADIYAMAN,

Karadağ'a Atatürk silüeti yansıdı, yüzlerce kişi akın etti

ARDAHAN'ın Damal İlçesi'ndeki Ata Mahallesi'nde, güneşin Karadağ sırtlarına Atatürk silueti oluşması dolayısıyla yapılan 23'üncü 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenlendi.

Damal ormanlığında gerçekleştirilen şenliklerde halk oyunları gösterisi, yerel sanatçılar ve ozanlar, Kafkas Grubu Halk oyunları gösterileri yapıldı. Erdal Erzincanlı ve Mustafa Özarslan'ın sahne aldığı şenliğe Damal kaymakamı Yasin Yunak, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

Festival alanındaki programın ardından Atatürk'ün siluetini izlemek için ilçeye bağlı Ata Mahallesi'ndeki seyir alanına geçildi. Karadağlar'ın eteklerinde dün saat 18.00'de yansıyan silueti yüzlerce yerli ve yabancı turist izledi. Seyir alanını dolduran vatandaşlar Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan siluetini cep telefonlarına kaydederek bol bol öz çekim yaptı. Silüetin belirmesiyle beraber İzmir marşını okuyan katılımcılar alkış tuttu.

REKOR KATILIM

23'üncüsü yapılan festivale ilk kez bu kadar yoğun katılım oldu. Ata mahallesinden festival alanına giden yolda metrelerce araç konvoyu oluşurken, trafik kilitlendi. Atatürk silüetininin çıkışını kaçırmak istemeyen vatandaşlar Araçlarından inerek yaklaşık bir kilometrelik mesafeyi yürümek zorunda kaldılar.

Burada konuşan Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, "İlk kez böyle yoğun katılımın olduğu bir festivali kutluyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda misafirimiz geldi. Amacımız bu festivalle Atatürk'ü dünyaya tanıtmak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Festival alanından görüntü

-Konserden görüntü

-Atatürk silüetine giden kalabalıktan araçlardan görüntü

-Damal Belediye Başkanı ile röp.

-Silüetin çıkışından görüntü

-Silüeti izleyen ve özçekim yapanlardan görüntü

-İzmir marşı okuyan catandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI - DİNÇER AKTEMUR/ DAMAL(Ardahan),

5 bin liralık aracını 30 bin liraya modifiye etti



DENİZLİ'de düzenlenen 'Denizli Auto Show Tuning' etkinliğinde modifiye araçlar tanıtıldı. Etkinlikte, otomobiller renkleri, motor güçleri ve ilgi çekici tasarımlarıyla dikkat çekti. 5 bin lira değerindeki otomobiline, 30 bin liralık harcama yapan Okan Mustafa Tekeli'nin kırmızı renkli 1976 model aracı, ilgi gördü.

Denizli'de bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen 'Denizli Auto Show Tuning' etkinliğine, motor, donanım ve dizayn anlamında modifiye edilmiş 500 araç getirildi. Modifiye tutkunlarının akın ettiği etkinlikte, çevre illerden gelen katılımcılar, otomobillerini tanıttı. Otomobil tutkunlarını buluşturan etkinlikte, modifiye edilmiş araçlar ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Araç sahipleri, otomobillerindeki değişiklikler hakkında ziyaretçilere bilgi aktardı. Etkinliğe modifiye ettirdiği 1976 model Murat 124 marka otomobiliyle katılan Okan Mustafa Tekeli ilgi odağı oldu. Etkinliğin oldukça eğlenceli geçtiğini belirten Tekeli, "1976 model otomobilimi kırmızı renge boyadım. Motorunu güçlendirip iç aksamlarını tamamen yeniledim. Hurda bir aracın da on ve üst kısımlarını kesip, içini ahşap döşeyerek otomobilimin arkasına römork yaptım. 5 bin liralık otomobilime toplam 30 bin lira harcama yaptım" diye konuştu.

Etkinlikte, aracında bulunan müzik sistemiyle dikkat çeken Hasan Kopmaz, "Otomobilimde 300 bin lira değerinde ses sistemi bulunuyor. Özel hazırlanan ses sistemi aracın kaputundan 2 metre daha yükseğe çıkabiliyor. Etkinlikte aracım büyük ilgi gördü" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Etkinlikten görüntü

-Modifiye otomobillerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Sefer iptal oldu, İzmir'den Ankara'ya uçamadılar

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Ankara'ya uçması gereken yolcu uçağında teknik bir arıza ortaya çıkınca sefer iptal edildi. İzmir'de kalan yolcular, herhangi bir yedek uçuş olmamasına tepki gösterdi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda, bugün saat 05.50'de havalanacak olan AnadoluJet'e ait TK7001 sefer sayılı İzmir-Ankara uçuşu, uçakta oluşan teknik bir arıza nedeniyle iptal edildi. Ankara uçuşu için havalimanına gelen yolcular, kendilerine geç bilgi verildiğini ileri sürerek yetkililere tepki gösterdi. Firmanın yedek uçuşunun olmaması nedeniyle yolcular mağdur oldu. Ankara Adliyesi'nde önemli bir davası olduğunu belirten avukat Levent Kahya, "Bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıkla ilgili dosyam var ve onun davası var. Hayati önem arz eden bir durum, yani dilekçe vererek ya da başka bir yöntemle müvekkilimi savunma ihtamalim yok, dosyam özellikli bir dosya, Ankara'da başka bir meslektaşımdan rica etme şansım yok, bir mazaret verip ertelenmesi söz konusu değil. Müvekkilimin ailesi var, eşi kocasının tahliye olması için bekliyor. Bütün şirketlere baktım, şu anda herhangi bir uçuş yok. Biletlerimiz iptal edildi" dedi.

İzmir'de ameliyat olan Nuray Acar, Adıyaman'da annesinin ameliyatı olduğunu ve gidemediğini ifade etti. Uçuş iptali nedeniyle mağdur olduklarını vurgulayan Acar, "İzmir'de ameliyat oldum, bugün saat 05.50'ye Ankara aktarmalı Adıyaman uçağına bilet aldım. Annemin ameliyatına yetişmeye çalışırken biletim iptal oldu, herhangi bir açıklama yapılmadı. Ne kadar bekleyebilirim bilmiyorum. Adıyaman'a uçuşumu da kaçıracağım" diye konuştu.

Öte yandan, yolcuların havalimanında bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yolculardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

-Avukattan röp

-Nuray Acar'dan röp

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Bursa caddeleri konuk halk oyunları ekipleriyle rengarenk oldu



BURSA Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen '33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması' kortej yürüyüşü ile start aldı. 29 ülkeden katılan halk dansları ekipleri, yürüyüş sırasında renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl düzenlenen '33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması', Atatürk anıtı önünde beyaz güvercin uçurularak kortej yürüyüşü ile başladı. 29 ülkeden katılan halk dansları ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinden eski stadyuma kadar süren kortej yürüyüşü boyunca yöresel danslarıyla kendilerini tanıttı. Birbirinden farklı ve eğlenceli görüntülere sahne olacak etkinlik, 7-12 Temmuz tarihleri arasında sürecek.

'EVRENSEL BARIŞ VE KARDEŞLİĞE ATILMIŞ BİR ADIM'

Bursalı sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği korteje katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karagöz Halk Dansları Yarışması'nı evrensel barışa ve kardeşliğe atılmış bir adım olarak gördüklerini ifade etti. Ekipler, renk cümbüşünün yaşandığı kortejin ardından Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'da birer gösteri sergileyecek.

29 ÜLKEDEN DANSÇILAR GELDİ

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, farklı ülkelerden değişik kültürlere dünyaya yansıma şansını tanıyor. Yarışmaya, bu yıl Türkiye dışında 29 ülke katılıyor. Arjantin, Bangladeş, Başkürdistan, Bostan Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Dağıstan, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Gürcistan, Kıbrıs, Kore, Kosova, Macaristan, Makedonya, Malezya, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Senegal, Slovakya, Şili, Timor Leste, Türkmenistan, Ukrayna, Venezuella, Yakutistan gibi ülkelerden halk dansları ekipleri, kültürel birikimlerini Bursa'da izleyicilere sunacak. Merkeze bağlı 17 ilçede kurulan sahnelerde ekipler 6 gün boyunca gösterilerini sunacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kortejden detaylar

-Açılış gösterisi

-Atatürk anıtındaki tören

-Ülke dansçılarından detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/ BURSA,

Dünya Değişim Günü Marmaris'te kutlandı

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, "Dünya Değişim Günü" Avrupa'nın birçok ülkesi ve Türkiye'de birçok şehirde eş zamanlı kutlandı. "Çevre bilincinde değişim" temasıyla kutlanan etkinlikte tatilci ve turistler müzikler eşliğinde dans etti.

Uluslararası Değişim Federasyonu(ULUDEF) Marmaris temsilciliği, belediye ve Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası desteği ile dün akşam saat 21.00'de Atatürk Caddesi Saman İskelesi'nde "7 Temmuz Dünya Değişim Günü" kapsamında etkinlik düzenledi. Saman İskelesi'nde toplanan kalabalık, çalan müzikler eşliğinde dans etti, eğlendi. Bez torbanın yaygınlaştırılması, çöplerin doğaya bırakılmaması için asılan dövizlerde bilgilendirmede bulunuldu. Etkinliği gören tatilci ve turistler katılarak çalan hareketli müzikler eşliğinde birbirleriyle dans etti. ULUDEF Sözcüsü Nagihan Balpazarı, "Artık dünyamızda her geçen gün kirlilik artmakta. Farkındalık yaratmak ve çevre bilinci aşılamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Artık insanları değişimi başlatmalı ve doğasına sahip çıkmalıdır. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye'de birçok şehirde çevre bilinci etkinliği yapılmıştır" dedi.

Etkinlik sonunda Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası kurslarında kadınların ördüğü bez torbalar dağıtıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Etkinliği anlatan dövizler genel görüntü

-Uluslar arası Değişim Federasyonu(ULUDEF) Sözcüsü Nagihan Balpazarı röportaj

-Etkinliğe katılanların çalan müzikler eşliğinde eğlenmeleri genel-ayrıntılı görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(Muğla),

===================================





Kaynak: DHA