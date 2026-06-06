Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jhon Duran, Kolombiya'da düzenlediği yüksek sesli partiler nedeniyle komşuları tarafından polise şikayet edildi. Okan Buruk'un transferine olumlu rapor verdiği öne sürülen futbolcu bu kez saha dışındaki olayla gündeme geldi.
- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jhon Duran ile telefon görüşmesi yaptı ve oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.
- Jhon Duran, Kolombiya'daki çiftliğinde yüksek sesli parti düzenlediği için komşuları tarafından polise şikayet edildi.
- Jhon Duran geçen sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Zenit'e transfer oldu ve Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.
Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Jhon Duran hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların gündemindeki genç golcü, Kolombiya'da yaşadığı olayla manşetlere çıktı.
OKAN BURUK'TAN OLUMLU RAPOR
Takvim'in haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde Jhon Duran ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haberde, Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray'a gelmek istediğini ilettiği ve görüşmenin ardından Buruk'un oyuncu için yönetime olumlu rapor verdiği öne sürüldü.
POLİSE ŞİKAYET EDİLDİ
Transfer iddiaları sürerken Duran'ın adı bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki Llanogrande semtinde tatil yapan 22 yaşındaki futbolcu, komşularının şikayetiyle karşı karşıya kaldı.
El Colombiano'nun haberine göre Duran'ın çiftliğinin bulunduğu Prado Verde mahallesinde düzenlenen yüksek sesli partiler çevre sakinlerinin tepkisini çekti.
KOMŞULARIN SABRI TAŞTI
Mahalle sakinlerinin ilk olarak futbolcuyla görüşerek müziğin sesinin düşürülmesini talep ettiği ancak sonuç alamadığı belirtildi. Bunun üzerine bölge sakinlerinin durumu polise bildirdiği aktarıldı.
"GERÇEKTEN DAYANILMAZ"
Kimliğini açıklamak istemeyen bir mahalle sakini, yaşadıkları rahatsızlığı şu sözlerle anlattı:
"Gürültü gerçekten dayanılmaz. Aşırı gürültüden dolayı uyuyamıyoruz. Polisin bir şeyler yapmasını ve bu durumu ciddiye almasını umuyoruz."
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİM
Geçen sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe forması giyen ve daha sonra Zenit'e transfer olan Jhon Duran'ın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Galatasaray'ın oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.