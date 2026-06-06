Haberler

İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet törenine öğrencilerin protestosu damga vurdu. Okul müdürü Hikmet Konar konuşma yaparken, öğrenciler sırtlarını dönüp okul marşını söyledi. Mezuniyet töreninin kalan kısmı iptal edilirken, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür de protestoların ardından velilerle tartıştı.

İstanbul Erkek Lisesi’nin mezuniyet töreninde tansiyon öğrencilerin protestosuyla yükseldi. Öğrenciler, Okul Müdürü Hikmet Konar’ın konuşması başladığı sırada sırtlarını dönerek protesto eylemi yaptı.

PROTESTONUN ARDINDAN TÖREN YARIDA KESİLDİ

Protestonun ardından müdürün konuşmasını kesmesiyle mezuniyet töreninin geri kalan kısmı okul yönetimi tarafından iptal edildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, VELİLERLE TARTIŞTI

Veliler ile törende bulunan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür arasında sert tartışmalar yaşandı. O anlar kameralara yansıdı. 

Kaynak: Haberler.com
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarıyla görüştü
İranlı futbolcular Kur’an-ı Kerim’i öperek ABD'ye doğru yola çıktı

Dünyanın gözü onlardaydı! ABD'ye Kur’an-ı Kerim’i öperek gittiler
Galatasaray'da Icardi'nin yerine iki dünya yıldızı! İşte o isimler

Icardi'nin yerine iki dünya yıldızı! İşte o isimler
Tepki çeken paylaşımı sonrası hakkında soruşturma açılan Rümeysa Eker serbest bırakıldı

Soruşturma açılan eski meclis üyesi Rümeysa Eker serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

Yarışa damga vuran görüntü! Görenler dönüp tekrar baktı

Alp Balkan'ın babası Mustafa Balkan da hayatını kaybetti! Evlat acısına 24 gün dayanabildi

Evlat acısına 24 gün dayanabildi