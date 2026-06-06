İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü
İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet törenine öğrencilerin protestosu damga vurdu. Okul müdürü Hikmet Konar konuşma yaparken, öğrenciler sırtlarını dönüp okul marşını söyledi. Mezuniyet töreninin kalan kısmı iptal edilirken, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür de protestoların ardından velilerle tartıştı.
İstanbul Erkek Lisesi’nin mezuniyet töreninde tansiyon öğrencilerin protestosuyla yükseldi. Öğrenciler, Okul Müdürü Hikmet Konar’ın konuşması başladığı sırada sırtlarını dönerek protesto eylemi yaptı.
PROTESTONUN ARDINDAN TÖREN YARIDA KESİLDİ
Protestonun ardından müdürün konuşmasını kesmesiyle mezuniyet töreninin geri kalan kısmı okul yönetimi tarafından iptal edildi.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, VELİLERLE TARTIŞTI
Veliler ile törende bulunan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür arasında sert tartışmalar yaşandı. O anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: Haberler.com