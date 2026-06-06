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50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...
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50 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, çıktığı yaz tatilinden ilk kareleri takipçileriyle paylaştı. Fit görünümüyle yıllara meydan okuyan güzel oyuncu, paylaştığı renkli fotoğrafların altına "Tek bikiniyle köyden koya konseptim" notunu düşerek takipçilerini gülümsetti.

Doğal güzelliği, enerjisi ve neşeli tavırlarıyla her zaman dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, çıktığı yaz tatilinden renkli fotoğraflar paylaştı. Fit görünümüyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncunun tatil kareleri kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

"TEK BİKİNİYLE KÖYDEN KOYA KONSEPTİM"

Paylaşımlarına kendi tarzına has, esprili bir not eklemeyi de ihmal etmeyen Yeşilçay, fotoğraflarının altına "Tek bikiniyle köyden koya konseptim" yazarak takipçilerini gülümsetti. Güzel oyuncunun bu samimi ve eğlenceli tatil paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum topladı.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın o paylaşımları; 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAllahın kulu:

Bizim inekler bundan daha medeni

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Haber YorumlarıMahfuz Demirtaş:

Bu kadın zamanında çok harikaydı

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

NE KONYA MIŞ BE ŞEHİR ŞEHİR DEĞİL PARİS CANNES LOS ANGELOS KONYA ALTI DA AYNIMI

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