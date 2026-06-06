Güney Kore’de seçim hilesi iddiaları sokakları karıştırdı: Binlerce kişi meydanlarda

Güney Kore’de 3 Haziran’da gerçekleştirilen yerel seçimler ve parlamento ara seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar, ülke genelinde protestolara dönüştü. Başkent Seul başta olmak üzere birçok noktada binlerce kişi, seçim sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla meydanlarda toplandı.

Krizin fitilini, bazı seçim merkezlerinde yaşanan oy pusulası yetersizliği ve seçim güvenliğine ilişkin ortaya atılan iddialar ateşledi. Tepkilerin büyümesi üzerine Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Roh Tae-ak görevinden istifa ettiğini açıklasa da bu adım kamuoyundaki öfkeyi yatıştırmaya yetmedi.

"OY SAYIMINI DURDURUN" ÇAĞRISI

Gece saatlerinde ellerinde Güney Kore bayrakları ve ışıklarla meydanları dolduran protestocular, seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı ve şeffaf bir inceleme talep etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kalabalığın organize bir şekilde sloganlar atarak ve ritim tutarak tepkisini dile getirdiği görüldü.

Göstericiler sık sık, "Halkın seçimini koruyalım", "Oy sayımını durdurun" ve "Seçim komisyonu feshedilsin" sloganları attı.

GÖZLER YETKİLİLERDE

Protestocular, seçim sürecine ilişkin tüm iddiaların bağımsız şekilde araştırılmasını ve kamuoyunun tatmin olacağı şeffaf bir soruşturma yürütülmesini talep ediyor. Gösterilere katılan gruplar, seçim sistemine duyulan güven yeniden tesis edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Güney Kore'de seçim sonuçlarının ardından yükselen tansiyonun önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği ve hükümetin protestolara nasıl yanıt vereceği merakla takip ediliyor.