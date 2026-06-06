Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi'ye bomba tezahürat
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tribünlerdeki tezahüratlar dikkat çekti. Aziz Yıldırım'ı destekleyen bazı kongre üyeleri, başkan adayı Hakan Safi'yi hedef alan sloganlar attı. Aziz Yıldırım destekçisi üyeler tarafından atılan tezahüratlarda, "İyi reklam yaptın, bu kadarı kafi. Fenerbahçe için bay bay Hakan Safi" ifadeleri kullanıldı.
- Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım destekçileri, başkan adayı Hakan Safi'yi hedef alan 'İyi reklam yaptın, bu kadarı kafi. Fenerbahçe için bay bay Hakan Safi' tezahüratında bulundu.
- Kongre alanında gün boyunca karşılıklı tezahüratlar duyuldu ve seçim atmosferi yükseldi.
- Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasındaki başkanlık yarışının sonucu sandıktan çıkacak.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık yarışı sürerken, kongre alanındaki tezahüratlar da gündem oldu.
AZİZ YILDIRIM DESTEKÇİLERİNDEN GÖNDERME
Kongrede Aziz Yıldırım'a destek veren bazı üyeler, başkan adayı Hakan Safi'yi hedef alan tezahüratlarda bulundu. Tribünlerden yükselen sloganlar salonda kısa süreli hareketliliğe neden oldu.
"BU KADARI KAFİ"
Aziz Yıldırım destekçisi üyeler tarafından atılan tezahüratlarda, "İyi reklam yaptın, bu kadarı kafi. Fenerbahçe için bay bay Hakan Safi" ifadeleri kullanıldı.
SEÇİM ATMOSFERİ DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin yeni başkanının belirleneceği kongrede gün boyunca zaman zaman karşılıklı tezahüratlar duyuldu. Adayların destekçileri tribünlerdeki varlıklarını sloganlarla göstermeye çalışırken, seçim atmosferinin giderek yükseldiği gözlendi.
GÖZLER SANDIKTAN ÇIKACAK SONUÇTA
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki başkanlık yarışında kongre üyeleri kararını sandıkta verecek. Kongrede yaşanan tezahüratlar ise seçim öncesi oluşan atmosferi gözler önüne serdi.