Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi'ye bomba tezahürat

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık yarışı sürerken, kongre alanındaki tezahüratlar da gündem oldu.

AZİZ YILDIRIM DESTEKÇİLERİNDEN GÖNDERME

Kongrede Aziz Yıldırım'a destek veren bazı üyeler, başkan adayı Hakan Safi'yi hedef alan tezahüratlarda bulundu. Tribünlerden yükselen sloganlar salonda kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

"BU KADARI KAFİ"

Aziz Yıldırım destekçisi üyeler tarafından atılan tezahüratlarda, "İyi reklam yaptın, bu kadarı kafi. Fenerbahçe için bay bay Hakan Safi" ifadeleri kullanıldı.

SEÇİM ATMOSFERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin yeni başkanının belirleneceği kongrede gün boyunca zaman zaman karşılıklı tezahüratlar duyuldu. Adayların destekçileri tribünlerdeki varlıklarını sloganlarla göstermeye çalışırken, seçim atmosferinin giderek yükseldiği gözlendi.

GÖZLER SANDIKTAN ÇIKACAK SONUÇTA

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki başkanlık yarışında kongre üyeleri kararını sandıkta verecek. Kongrede yaşanan tezahüratlar ise seçim öncesi oluşan atmosferi gözler önüne serdi.