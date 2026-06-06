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Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı

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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a yönelik yoğun tezahüratlar dikkat çekti. Kongre alanındaki atmosfer, birçok taraftar tarafından seçim yarışında Yıldırım'ın avantajlı olduğu şeklinde yorumlandı.

  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kızı Yaz Yıldırım ile birlikte Chobani Stadı'na geldi.
  • Tribünlerden en yoğun tezahüratlar Aziz Yıldırım lehine yapıldı.
  • Kongre üyeleri Aziz Yıldırım'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda seçim heyecanı sürerken, başkan adaylarından Aziz Yıldırım stadyuma gelişiyle büyük ilgi gördü.

KIZI YAZ YILDIRIM İLE BİRLİKTE GELDİ

Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım ile birlikte kongrenin düzenlendiği Chobani Stadı'nda yerini aldı. Tecrübeli ismin stadyuma giriş yaptığı anlarda tribünlerden yükselen tezahüratlar dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kongrenin ilk saatlerinden itibaren stadyumda en yoğun şekilde duyulan tezahüratların Aziz Yıldırım lehine olması dikkat çekti. Tribünlerde ve kongre alanında sık sık Aziz Yıldırım sloganları atılırken, destek gösterilerinin gün boyu sürdüğü gözlendi.

KONGRE ÜYELERİNDEN YOĞUN İLGİ

Aziz Yıldırım'ın stadyumdaki yerini almasının ardından çok sayıda kongre üyesi kendisine sevgi gösterisinde bulundu. Tezahüratlar ve alkışlar uzun süre devam etti.

TARAFTARLAR SEÇİMİN FAVORİSİ OLARAK GÖRÜYOR

Kongrede oluşan atmosferin ardından çok sayıda sarı-lacivertli taraftar, Aziz Yıldırım'ın seçim yarışında avantajlı olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu. Taraftarlar, kongre alanındaki yoğun desteğin seçim sonucuna yansıyabileceğini ifade etti.

GÖZLER SEÇİM SONUCUNDA

Fenerbahçe'de başkanlık yarışının en önemli adaylarından biri olan Aziz Yıldırım'ın yapacağı konuşma ve seçim sonuçları büyük merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli camiada seçim heyecanı devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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