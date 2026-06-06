Haberler

Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin sevilen oyuncusu Aytek Şayan, memleketi Düzce'de katıldığı düğünde sergilediği Kafkas dansıyla büyük beğeni topladı. Çerkez kökenli oyuncunun sergilediği performans ve gördüğü yoğun ilgi, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi.

  • Oyuncu Aytek Şayan, Düzce'de katıldığı bir düğünde Kafkas dansı yaparak ilgi odağı oldu.
  • Şayan'ın dans görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.
  • Kiremitocağı Mahallesi Muhtarı Hüseyin İlhan, sosyal medyada Şayan'a övgü dolu sözler yayınladı.

Ekranların sevilen yapımı "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Şerif Furtuna karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aytek Şayan, memleketi Düzce’de katıldığı bir düğün töreninde sergilediği performansla ilgi odağı oldu. Kendisi de Çerkez kökenli olan Şayan’ın düğünde oynanan Kafkas danslarına eşlik ettiği anlar gecenin en çok konuşulan olayı haline geldi.

KAFKAS DANSI SOSYAL MEDYAYI SALLADI 

Düğün davetlileriyle birlikte Kafkas figürlerini başarıyla sergileyen Aytek Şayan’ın o eğlenceli anları çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni toplarken, çok sayıda yorum ve paylaşım aldı. 

Yoğun ilgiye rağmen mütevazılığını koruyan ünlü oyuncu, düğün boyunca vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirip fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

MUHTARDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER: ADAM GİBİ ADAM 

Düğün sonrasında Kiremitocağı Mahallesi Muhtarı Hüseyin İlhan, ailesiyle birlikte ünlü oyuncuyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti. Muhtar İlhan, dizideki sert karakterine atıfta bulunarak Şayan hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bakmayın öyle psikopat olduğuna 10 numara adam gibi adam. Mütevazi ve güler yüzlü. Yüreğine sağlık kardeşim, ilgi alakan için teşekkür ederim.”

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarıyla görüştü
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSansar Selim:

La hapisten gene mi kaçtın sen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Kayıp çok büyük! Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

Fethiye’de masalsı teklif: Ünlü oyuncu evet dedi, yüzüğü taktı
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Amerikalı ortakları da skandala kayıtsız kalmadı! Rahmi Koç'un ırkçı ve seksist şakasına tepkiler çığ gibi

Rahmi Koç'un Irkçı ve seksist şakasına ortakları tepkili
Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı

Hepsini Özgür Özel göndermişti, böyle geri döndüler
Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü