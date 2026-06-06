Haberler

Bernardo Silva'dan Galatasaraylılara müjde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Manchester City ile yollarını ayıran dünyaca ünlü Portekizli yıldız Bernardo Silva'dan olumlu geri dönüş aldı. Portekizli oyuncunun Galatasaray'a transferi için "Galatasaray ile anlaşmaya sıcak bakıyorum. Aramızda bir ön görüşme gerçekleşti. Kararımı Dünya Kupası sonrası vereceğim ama Galatasaray ihtimali hiç de az değil" dediği belirtildi.

  • Bernardo Silva, Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline aldı.
  • Galatasaray, Bernardo Silva ile ilk teması kurdu ve oyuncu sarı-kırmızılı takıma sıcak bakıyor.
  • Bernardo Silva, Dünya Kupası sonrası kararını vereceğini ve Galatasaray ihtimalinin az olmadığını belirtti.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, dünya futbolunu sallayacak bir hamle için kolları sıvadı. 

BERNARDO SILVA İDDİALARI

Manchester City ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan ve boşa çıkan Portekizli süper solak Bernardo Silva’nın yeni adresi için en güçlü adaylardan birinin sarı-kırmızılılar olduğu iddia edildi.

TÜRKİYE'YE GELDİ, TEMASLAR BAŞLADI

Yaz tatilini geçirmek için Türkiye’yi tercih eden ve buradaki tatilinin ardından Portekiz Milli Takımı kampına katılan tecrübeli orta saha oyuncusunun, Galatasaray'ın kendisine olan ilgisinden oldukça memnun olduğu öğrenildi. Bernardo Silva'nın Türkiye’de bulunduğu dönemde sarı-kırmızılı yönetimle ilk temasların kurulduğu belirtildi.

''GALATASARAY'A SICAK BAKIYORUM''

Geleceğine dair kararını vermek için acele etmeyen Bernardo Silva’nın, yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde Galatasaray seçeneğine çok sıcak baktığını ve "Galatasaray ile anlaşmaya sıcak bakıyorum. Aramızda bir ön görüşme gerçekleşti. Kararımı Dünya Kupası sonrası vereceğim ama Galatasaray ihtimali hiç de az değil'' söylemlerinde bulunduğu ifade edildi. 

GELECEĞİ BELLİ OLACAK

Bonservis engeli bulunmayan Portekizli yıldızın, turnuva sonrasında Galatasaray ile resmi pazarlıkları hızlandırması ve geleceğine son şeklini vermesi bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarıyla görüştü
Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Ölüm haberlerine dayanamayınca kendisi de can verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

Yarışa damga vuran görüntü! Görenler dönüp tekrar baktı

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a 50 milyon Euro

Galatasaray'a 50 milyon Euro!
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı

Hakan için çok konuşulacak sözler: Her konuda anlaşmıştık ama...
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu

Taşacak Bu Deniz'in oyuncusu memleketindeki düğüne damga vurdu

Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi

Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi