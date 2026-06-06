Bernardo Silva'dan Galatasaraylılara müjde

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, dünya futbolunu sallayacak bir hamle için kolları sıvadı.

BERNARDO SILVA İDDİALARI

Manchester City ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan ve boşa çıkan Portekizli süper solak Bernardo Silva’nın yeni adresi için en güçlü adaylardan birinin sarı-kırmızılılar olduğu iddia edildi.

TÜRKİYE'YE GELDİ, TEMASLAR BAŞLADI

Yaz tatilini geçirmek için Türkiye’yi tercih eden ve buradaki tatilinin ardından Portekiz Milli Takımı kampına katılan tecrübeli orta saha oyuncusunun, Galatasaray'ın kendisine olan ilgisinden oldukça memnun olduğu öğrenildi. Bernardo Silva'nın Türkiye’de bulunduğu dönemde sarı-kırmızılı yönetimle ilk temasların kurulduğu belirtildi.

''GALATASARAY'A SICAK BAKIYORUM''

Geleceğine dair kararını vermek için acele etmeyen Bernardo Silva’nın, yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde Galatasaray seçeneğine çok sıcak baktığını ve "Galatasaray ile anlaşmaya sıcak bakıyorum. Aramızda bir ön görüşme gerçekleşti. Kararımı Dünya Kupası sonrası vereceğim ama Galatasaray ihtimali hiç de az değil'' söylemlerinde bulunduğu ifade edildi.

GELECEĞİ BELLİ OLACAK

Bonservis engeli bulunmayan Portekizli yıldızın, turnuva sonrasında Galatasaray ile resmi pazarlıkları hızlandırması ve geleceğine son şeklini vermesi bekleniyor.