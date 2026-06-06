Bernardo Silva'dan Galatasaraylılara müjde
Galatasaray, Manchester City ile yollarını ayıran dünyaca ünlü Portekizli yıldız Bernardo Silva'dan olumlu geri dönüş aldı. Portekizli oyuncunun Galatasaray'a transferi için "Galatasaray ile anlaşmaya sıcak bakıyorum. Aramızda bir ön görüşme gerçekleşti. Kararımı Dünya Kupası sonrası vereceğim ama Galatasaray ihtimali hiç de az değil" dediği belirtildi.
- Bernardo Silva, Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline aldı.
- Galatasaray, Bernardo Silva ile ilk teması kurdu ve oyuncu sarı-kırmızılı takıma sıcak bakıyor.
- Bernardo Silva, Dünya Kupası sonrası kararını vereceğini ve Galatasaray ihtimalinin az olmadığını belirtti.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, dünya futbolunu sallayacak bir hamle için kolları sıvadı.
BERNARDO SILVA İDDİALARI
Manchester City ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan ve boşa çıkan Portekizli süper solak Bernardo Silva’nın yeni adresi için en güçlü adaylardan birinin sarı-kırmızılılar olduğu iddia edildi.
TÜRKİYE'YE GELDİ, TEMASLAR BAŞLADI
Yaz tatilini geçirmek için Türkiye’yi tercih eden ve buradaki tatilinin ardından Portekiz Milli Takımı kampına katılan tecrübeli orta saha oyuncusunun, Galatasaray'ın kendisine olan ilgisinden oldukça memnun olduğu öğrenildi. Bernardo Silva'nın Türkiye’de bulunduğu dönemde sarı-kırmızılı yönetimle ilk temasların kurulduğu belirtildi.
''GALATASARAY'A SICAK BAKIYORUM''
Geleceğine dair kararını vermek için acele etmeyen Bernardo Silva’nın, yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde Galatasaray seçeneğine çok sıcak baktığını ve "Galatasaray ile anlaşmaya sıcak bakıyorum. Aramızda bir ön görüşme gerçekleşti. Kararımı Dünya Kupası sonrası vereceğim ama Galatasaray ihtimali hiç de az değil'' söylemlerinde bulunduğu ifade edildi.
GELECEĞİ BELLİ OLACAK
Bonservis engeli bulunmayan Portekizli yıldızın, turnuva sonrasında Galatasaray ile resmi pazarlıkları hızlandırması ve geleceğine son şeklini vermesi bekleniyor.