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Denizli'de duvara çarpan otomobildeki yaşlı çift öldü

Denizli'de duvara çarpan otomobildeki yaşlı çift öldü
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada 86 yaşındaki Ahmet Gözlek ve eşi Ayşe Gözlek (82) hayatını kaybetti.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti.

Ahmet Gözlek (86) idaresindeki 20 K 1598 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi'nde yol kenarında bulunan bir iş yerinin duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık personeli, sürücü Ahmet Gözlek ile beraberindeki eşi Ayşe Gözlek'in (82) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Beyağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE
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