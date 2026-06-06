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AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz

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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastane açılışında anlattığı fıkradaki ifadelere çok sert tepki gösterdi. Koç'un anlattığı fıkrayı "çirkin, mesnetsiz ve kibirli" olarak nitelendirerek lanetlediklerini belirten İnan, "Bu milletin hiçbir ferdine, kadınına ve annesine hakaret etme hakkını kimse kendinde bulamaz" dedi.

  • AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un bir hastane açılışında anlattığı fıkra ve kullandığı ifadeleri 'çirkin, mesnetsiz ve kibirli' olarak nitelendirip kınadı.
  • İnan, hiçbir makam, statü, zenginlik veya etnik kökenin bir başkasına hakaret etme hakkı vermediğini belirtti.
  • İnan, kadınların ve annelerin baş tacı olduğunu vurgulayarak, 25 yıldır kadınlara yönelik hakaretlere karşı çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü Paneli"ne katılan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un kentteki bir hastane açılışında anlattığı fıkraya ve kullandığı ifadelere çok sert tepki gösterdi.

"O ÇİRKİN SÖZLERİ LANETLİYORUZ, TOPYEKUN REDDEDİYORUZ"

Rahmi Koç'un ifadelerini "kibirli ve mesnetsiz" olarak nitelendiren Eyyüp Kadir İnan, yapılan açıklamaları şiddetle kınadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Şehrimizde özel bir sağlık kuruluşunun açılışında gerçekleşen çirkin, mesnetsiz ve gerçekten de tüm şekliyle, içeriği itibarıyla, davranışlar itibarıyla asla tasvip edemeyeceğimiz fıkra görünümlü o çirkin sözleri şiddetle kınadığımızı, lanetlediğimizi ve topyekun reddettiğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Hiçbir makam, statü, zenginlik, etnik köken ayırt etmeksizin bir Kürt genci olarak söylüyorum; bu milletin hiçbir ferdine, rengine hakaret etme hakkını kimse kendinde bulamaz."

"KADINLAR BAŞTACIMIZ"

Konuşmasında kadınlara ve annelere yönelik vurgu yapan İnan, "Her bir kadınımız, her bir annemiz bizim başımızın tacıdır. Hiçbir kadınımızı, annemizi asla böyle bir kibirle hakarete maruz bırakmamak için 25 yıldır çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

PANELDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Etkinlik kapsamında kent gündemi ve bağımlılıkla mücadeleye ilişkin şu mesajlar öne çıktı:

Eyyüp Kadir İnan, yerel yönetimlerin bağımlılıkla mücadelede yetersiz kaldığını savunarak CHP'li kadroların 25 yıldır şehri geriye götürdüğünü iddia etti.

İnan, kendisine "hasbelkader buralara geldi" diyen CHP'li Özgür Özel'e, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerinden göndermede bulunarak makamına alın teriyle geldiğini belirtti.

MEDYANIN BAĞIMLILIKLA MÜCADELESİ 

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ile AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, gençleri dijital ve fiziksel bağımlılıktan korumada medyanın üstlenmesi gereken rolün altını çizdi.

Program, açılış konuşmalarının ardından medya temsilcileri ve uzmanların katıldığı panelle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

yahu bunlara ne oluyor sanki kendileri sütten çıkmış ak kaşık

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