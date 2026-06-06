Rümeysa Eker'e soruşturma başlatıldı mı? "Çifte standart" iddialarına yanıt geldi
Rahmi Koç'a "Kürt kadın" fıkrası üzerinden soruşturma başlatılırken AK Partili eski Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker hakkında hiçbir işlem yapılmadığı yönündeki iddialara resmi yalanlama geldi. Açıklamada, Eker hakkında şikayetin ardından soruşturma başlatıldığı, ifadesinin alındığı ve adli kontrol kararı verildiği belirtilerek "çifte standart" iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
- Rümeysa Eker hakkında 4 Haziran 2026'da yapılan şikayet sonrası Terme Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
- Eker, 5 Haziran 2026'da ifade verdi ve 'halkın bir kesimini aşağılama' suçundan adli kontrol (yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü) kararı verildi.
- Yetkililer, Eker'in korunduğu yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu ve hukuki sürecin işletildiğini açıkladı.
Samsun'un Terme ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında hiçbir adli işlem yapılmadığı ve korunduğu yönündeki iddialara ilişkin resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtilerek hukuki sürecin şikayetin ardından derhal başlatıldığı ifade edildi.
SORUŞTURMA DERHAL BAŞLATILDI
Yapılan açıklamada, Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 4 Haziran 2026 tarihinde yapılan şikayetin ardından Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı bildirildi.
İFADESİ ALINDI, ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ
Açıklamaya göre şüpheli R.E., 5 Haziran 2026 tarihinde şüpheli sıfatıyla Terme Adliyesi'ne çağrılarak ifadesi alındı. Eker, Türk Ceza Kanunu'nun 216/2. maddesinde düzenlenen "Halkın Bir Kesimini Diğer Kesimine Karşı Aşağılama" suçu kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Eker hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme yükümlülüğü" içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.
"ÇİFTE STANDART" İDDİALARINA YANIT
Yetkililer, sosyal medyada yer alan "Rahmi Koç hakkında soruşturma açılırken Rümeysa Eker korunuyor" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu, yargı makamlarının kişilerin kimliğine veya siyasi aidiyetine bakmaksızın görevlerini yerine getirdiği vurgulandı.
NE OLMUŞTU?
Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından yaptığı ve Atatürkçüler ile Kemalistleri hedef alan ifadeler büyük tepki çekmişti. Terme Belediye Meclisi'nde gündeme taşınan paylaşımlar nedeniyle CHP'li üyeler oturumu terk ederek protestoda bulunmuştu.
Tepkilerin büyümesi üzerine Eker, hem AK Parti üyeliğinden hem de Terme Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa etmişti.