Aykut Kocaman'la mı anlaştı? Aziz Yıldırım'dan açıklama

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yarın yapılacak başkanlık seçiminden önce HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

"HEPSİNİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ"

Kulüpte birlik ve beraberlik sağlayacağını açıklayan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe’nin birlik içerisinde olması gerektiğini ifade eden bir konuşma yaptım. Çünkü Fenerbahçe çok ayrışmış durumda. 2024’te bu kadar değildi. Çok sayıda dernek ve platform kurulmuş, hepsi birbirinden kopmuş gibi. Bu durum aynı zamanda tribünleri de etkilemiş. Tek ses yok. Bunların düzelmesi lazım. Seçimi biz kazanırsak bunların hepsini bir araya getireceğim; bu gücün bir arada olması lazım. Bu güçle Fenerbahçe her zorluğun üstesinden gelir." dedi.

"ŞAMPİYONLUK VAAT EDİYORUM"

"Şampiyonluk vaat ediyorum ve arkadaşlarımla yapacağıma inanıyorum!" diyen Aziz Yıldırım, ''Şu anda antrenöre karar vermedik. Antrenöre yönetim seçilirse oturup konuşacağız. Herkesin fikrini alacağız. Bugün kimi istersem telefon edeyim getirtebilirim. Geçen sene Mourinho ile hemen Roma’da buluştuk. Kalktım gittim, iki saat konuştuk ve çözdük. Bizim için bunlar basit, önemli değil. Önemli olan teknik adamın bizim isteğimize uyması. Bizim isteğimiz ne? Benim taraftarım diyor ki: “Ben yavaş oynamak istemiyorum, hücum istiyorum.” Kimi getireceksek onunla konuşacağız. Bunu yapabileceksen “Buyur” diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"AYKUT KOCAMAN'I ÇAĞIRDIK, ANLATTIK"

''İddialar, Aykut Kocaman’ı getireceğiniz ve seçimden dolayı bunu açıklamadığınız yönünde. Böyle bir tarzınız var mı?'' şeklindeki soruya yanıt veren Aziz Yıldırım, "Öyle bir şey yok. Ben bir oyuncu ya da antrenör getirmekle başkanlığa seçileceksem seçilmeyeyim kardeşim! Ben nedenlerini söyledim. Biz, Aykut Kocaman’ı çağırdık ve anlattık. Dedik ki: ‘Kardeşim, biz böyle istiyoruz, böyle olacak.’ Bir başkasına da döndük ve onunla konuştuk. En sonunda Aykut Hoca ile çalışmanın daha faydalı olacağını düşündük. O, antrenör olarak seçilecek. Antrenör olarak çalışırken de Oğuz Çetin ve o ekip, bizim yöneticilerimizle birlikte karar verecek. İşi zorlaştırdık yani. Sistemi buraya çeviriyoruz. Futbol A.Ş’de çok değerli insanlar var. Ben yavaş yavaş belki de bütün futbolu Futbol A.Ş’ye bırakacağım. Kulüp yöneticileri dernek işleriyle ilgilenecek, futbol ile ise Futbol A.Ş ilgilenecek." şeklinde konuştu.

"350 MİLYONU VERECEK BABAYİĞİT YOK"

Limit konusuna da değinen Yıldırım, "350 milyonu cebinden verecek babayiğit Türkiye'de yok onu söyleyeyim. Yakında her şey daha açık olarak ortaya çıkar. "Veririm" demek başka bir şey. Vermek başka bir şey. Verecekse dün çağrım vardı, Divan Kurulu'na gelsin çekleri teslim etsin. Mesele bitti. O zaman ben de elimi kaldırırım seçilmesi için. Fenerbahçe'ye taahhüt edecekler hepsini." değerlendirmesinde bulundu.